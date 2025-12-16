Эксперт по обороне и депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил в эфире ntv, что Европа уже оказалась перед критической угрозой войны с Россией — "Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса, то есть около 360 000 боеготовых солдат", способных нанести удар странам НАТО, передает BILD.

Россия разместила около границ НАТО 360 000 военных: что известно

"Благодаря военной экономике Путин учит сотни тысяч солдат, вообще не используемых в Украине", — утверждает политик. Кизеветтер считает наивным полагать, что "Путин все-таки поймет". По его мнению, 2026 и 2027 годы будут критическими, но если укреплять обороноспособность и проявлять осторожность, Европа может их пережить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр во время немецко-украинского экономического форума заявила, что из-за непредсказуемости РФ, Украина и Европа должны создать серьезную систему противовоздушной обороны и наращивать запасы вооружения.

"Это значит, что мы должны изменить подход к нашей промышленной стратегии, потому что нам нужно научиться быстро внедрять инновации и масштабироваться, ведь наш враг и его союзники в этом очень искусны", — отметила чиновник.

В качестве примера инноваций в системе ПВО Гвоздяр приводит дроны-перехватчики, активно применяемые Украиной.

"Сейчас у нас есть подразделения, которые ежедневно перехватывают сотни дронов, атакующих нашу гражданскую и военную инфраструктуру. Поэтому я считаю это хорошим примером для всех присутствующих, что нам нужно быть инновационными, уметь быстро масштабироваться и понимать, что угроза очень близка даже к этому месту", — подчеркнула Гвоздяр.