Росія “роздає” викрадених українських дітей: з’явилися анкети на сайті усиновлення

Росія продовжує системну практику викрадення українських дітей – тепер їхні анкети з’явилися на російських державних ресурсах для усиновлення. Йдеться про вихованців Херсонського будинку дитини, яких вивезли ще у 2022 році.

Світ шокований: дітей із Херсона приховали у російській базі сиріт без згадки про Україну

Як повідомляють "Коментарі", про це пише "Радіо Свобода".

Що з’ясували журналісти

У спільному розслідуванні проєкту "Настоящее время" та The Reckoning Project встановлено: щонайменше чотирьом викраденим дітям вже шукають нові сім’ї через російський портал "усыновите.рф".

При цьому в анкетах навмисно приховали ключову інформацію – не зазначено, що діти є громадянами України та походять із Херсона. Це може свідчити про спробу повної асиміляції та зміни їхньої ідентичності.

Масштаби викрадення

Журналісти нагадують, що росія викрала двох дітей ще у вересні 2022 року, а 21 жовтня – ще 46 вихованців закладу.

Частину вдалося повернути – 10 дітей вже в Україні, однак більшість досі залишаються на території РФ, зокрема у прийомних сім’ях.

Окремий резонанс викликала історія, коли одну з викрадених дівчат – Маргариту Прокопенко – усиновив російський політик Сергій Миронов.

Глобальний масштаб злочину

За даними державної ініціативи Bring Kids Back, від початку повномасштабної війни Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей.

Повернути вдалося лише частину – 2083 дитини. Решта або залишаються на окупованих територіях, або були незаконно переміщені до Росії.

Міжнародна реакція

Ще у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей.

Крім того, українські правоохоронці розслідують можливу участь інших структур, зокрема іноземних організацій, у цих процесах.

Ця історія вкотре підтверджує: викрадення дітей є частиною цілеспрямованої політики РФ, спрямованої на зміну демографії та ідентичності українців на окупованих територіях.

