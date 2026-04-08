Россия раздает похищенных украинских детей: появились анкеты на сайте усыновления

Россия продолжает системную практику угона украинских детей – теперь их анкеты появились на российских государственных ресурсах для усыновления. Речь идет о воспитанниках Херсонского дома ребенка, вывезенных еще в 2022 году.

Мир шокирован: детей из Херсона утаили в российской базе сирот без упоминания об Украине

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Что выяснили журналисты

В совместном расследовании проекта "Настоящее время" и The Reckoning Project установлено: по меньшей мере четырем похищенным детям уже ищут новые семьи через российский портал "усыновите.рф" .

При этом в анкетах намеренно скрыли ключевую информацию – не указано, что дети являются гражданами Украины и происходят из Херсона . Это может свидетельствовать о попытке полной ассимиляции и изменении их идентичности.

Масштабы похищения

Журналисты напоминают, что россия похитила двоих детей еще в сентябре 2022 года, а 21 октября – еще 46 воспитанников заведения .

Часть удалось вернуть – 10 детей уже в Украине , однако большинство до сих пор остаются на территории РФ, в том числе в приемных семьях.

Отдельный резонанс вызвала история, когда одну из похищенных девушек – Маргариту Прокопенко – усыновил российский политик Сергей Миронов .

Глобальный масштаб преступления

По данным государственной инициативы Bring Kids Back, с начала полномасштабной войны Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей .

Вернуть удалось лишь часть – 2083 ребенка . Остальные либо остаются на оккупированных территориях, либо были незаконно перемещены в Россию.

Международная реакция

Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой . Их подозревают в военном преступлении – незаконной депортации украинских детей.

Кроме того, украинские правоохранители расследуют возможное участие других структур, в том числе иностранных организаций, в этих процессах.

Эта история еще раз подтверждает: похищение детей является частью целенаправленной политики РФ , направленной на изменение демографии и идентичности украинцев на оккупированных территориях.

Как сообщали ранее "Комментарии", с временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще одну семью с подростком, которого российские кафиры пытались втянуть в свою армию.