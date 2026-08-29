Росія різко наростила удари: в ОП визнали проблему, яку поки що вирішити не вдається

Росія суттєво збільшила застосування реактивних безпілотників проти України, і надалі їхня кількість може продовжити зростати. Українська сторона шукає нові способи протидії цій загрозі, оскільки дрони-перехоплювачі, що є, поки не показують необхідної ефективності. На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

Дрони-камікадзе. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська вбачають ефективність нового типу озброєння, тому продовжують нарощувати його використання. Для України це створює додаткову проблему, оскільки реактивні безпілотники відрізняються високою швидкістю та потребують відповідних засобів виявлення та ураження.

"Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безперечно, потрібно буде адаптуватися. Це займе час", — зазначив Паліса.

Він визнав, що дрони-перехоплювачі, які потенційно здатні боротися з реактивними безпілотниками, поки що не демонструють очікуваних результатів. Тому українське військово-політичне керівництво розглядає інші варіанти посилення протиповітряної оборони.

Зокрема, Паліса наголосив на ефективності переносних зенітно-ракетних комплексів, різних систем об'єктової ППО, а також авіації. Ці засоби вже використовуються для захисту українського повітряного простору та боротьби з російськими повітряними цілями.

За словами представника ОП, проблема з реактивними дронами перебуває у полі уваги як політичного, так і військового керівництва. Україна має адаптувати систему захисту з урахуванням зміни тактики російських атак.

Нарощування застосування реактивних безпілотників може стати одним із нових викликів для української ППО. Якщо Росія дійсно продовжить збільшувати їхню кількість, Києву доведеться одночасно вдосконалювати засоби виявлення, перехоплення та знищення таких цілей.

При цьому конкретних термінів появи більш ефективної системи протидії Паліса не назвав. Таким чином, поки що Україна змушена шукати комбінацію вже наявних засобів ППО, авіації та нових технологій, здатну компенсувати перевагу російських реактивних дронів у швидкості.

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