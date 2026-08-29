Россия резко нарастила удары: в ОП признали проблему, которую пока что решить не удается

Россия существенно увеличила применение реактивных беспилотников против Украины, и в дальнейшем их количество может продолжить расти. Украинская сторона ищет новые способы противодействия этой угрозе, поскольку имеющиеся дроны-перехватчики пока не показывают необходимой эффективности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павло Палиса во время встречи с журналистами.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска видят эффективность нового типа вооружения, поэтому продолжают наращивать его использование. Для Украины это создаёт дополнительную проблему, поскольку реактивные беспилотники отличаются высокой скоростью и требуют соответствующих средств обнаружения и поражения.

"Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, нужно будет адаптироваться. Это займёт время", — отметил Палиса.

Он признал, что дроны-перехватчики, которые потенциально способны бороться с реактивными беспилотниками, пока не демонстрируют ожидаемых результатов. Поэтому украинское военно-политическое руководство рассматривает другие варианты усиления противовоздушной обороны.

В частности, Палиса отметил эффективность переносных зенитно-ракетных комплексов, различных систем объектовой ПВО, а также авиации. Эти средства уже используются для защиты украинского воздушного пространства и борьбы с российскими воздушными целями.

По словам представителя ОП, проблема с реактивными дронами находится в поле внимания как политического, так и военного руководства. Украина должна адаптировать систему защиты с учётом изменения тактики российских атак.

Наращивание применения реактивных беспилотников может стать одним из новых вызовов для украинской ПВО. Если Россия действительно продолжит увеличивать их количество, Киеву придётся одновременно совершенствовать средства обнаружения, перехвата и уничтожения таких целей.

При этом конкретные сроки появления более эффективной системы противодействия Палиса не назвал. Таким образом, пока Украина вынуждена искать комбинацию уже имеющихся средств ПВО, авиации и новых технологий, способную компенсировать преимущество российских реактивных дронов в скорости.

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