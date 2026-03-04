Вибухи поруч з АЕС: Росія раптово зупинила будівництво атомної станції в Ірані

Російська державна корпорація "Росатом" повідомила про зупинку будівництва нових енергоблоків атомної електростанції "Бушер" в Ірані. Про це заявив глава компанії Олексій Ліхачов. Інформацію поширили російські засоби масової інформації, зокрема видання "The Moscow Times", із посиланням на офіційні коментарі керівництва корпорації.

За словами Ліхачова, головною причиною такого рішення стала втрата зв’язку з керівництвом атомної галузі Ірану. Наразі російська сторона не може контактувати з відповідальними посадовцями. Як повідомляється, відсутній як телефонний, так і електронний зв’язок, що значно ускладнює координацію робіт на стратегічному об’єкті.

На території атомної електростанції "Бушер" зараз перебувають 639 російських спеціалістів, які працювали над реалізацією проєкту будівництва нових енергоблоків. У "Росатомі" повідомили, що компанія підтримує постійний контакт із персоналом станції, а ситуація на самому об’єкті наразі залишається контрольованою.

Разом із тим російська сторона вже розпочала процес часткової евакуації працівників. Планується поступово вивезти до 200 співробітників, які працювали на будівельному майданчику. За наявними даними, 94 спеціалісти вже залишили територію об’єкта.

Керівник "Росатома" також заявив, що існує потенційна загроза для атомної станції. За його словами, вибухи чути всього за кілька кілометрів від лінії захисту об’єкта. Така ситуація створює додаткові ризики для безпеки персоналу і самого енергетичного комплексу.

Особливу небезпеку становить те, що на території АЕС зберігається значна кількість ядерних матеріалів. За словами Ліхачова, на станції знаходиться близько 70 тонн ядерного палива та приблизно 210 тонн відпрацьованого ядерного палива. У разі удару по об’єкту це може спричинити масштабні наслідки для всього регіону.

Раніше іранські інформаційні агентства повідомляли про загострення ситуації в провінції Бушер на півдні Ірану. За даними агентства ISNA, внаслідок удару по регіону загинули щонайменше п’ятеро військових Ірану. Подальший розвиток подій навколо атомної станції залишається невизначеним, а міжнародні експерти уважно стежать за ситуацією через потенційні ризики для ядерної безпеки.

