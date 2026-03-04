Взрывы рядом с АЭС: Россия внезапно остановила строительство атомной станции в Иране

Российская государственная корпорация "Росатом" сообщила об остановке строительства новых энергоблоков атомной электростанции "Бушер" в Иране. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев. Информацию распространили российские средства массовой информации, в том числе издание The Moscow Times, со ссылкой на официальные комментарии руководства корпорации.

Россия прекратила строительство энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране из-за потери связи с атомной отраслью

По словам Лихачева, главной причиной такого решения стала потеря связи с руководством атомной отрасли Ирана . В настоящее время российская сторона не может контактировать с ответственными должностными лицами. Как сообщается, отсутствует как телефонная, так и электронная связь , что значительно усложняет координацию работ на стратегическом объекте.

На территории атомной электростанции "Бушер" сейчас находятся 639 российских специалистов , работавших над реализацией проекта строительства новых энергоблоков. В "Росатоме" сообщили, что компания поддерживает постоянный контакт с персоналом станции, а ситуация на самом объекте остается контролируемой.

Вместе с тем, российская сторона уже начала процесс частичной эвакуации работников. Планируется постепенно вывезти до 200 сотрудников , работавших на строительной площадке. По имеющимся данным, 94 специалиста уже покинули территорию объекта .

Руководитель "Росатома" также заявил, что существует потенциальная угроза атомной станции. По его словам, взрывы слышны всего в нескольких километрах от линии защиты объекта . Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности персонала и самого энергетического комплекса.

Особую опасность представляет то, что на территории АЭС сохраняется значительное количество ядерных материалов. По словам Лихачева, на станции находится около 70 тонн ядерного топлива и около 210 тонн отработанного ядерного топлива . В случае удара по объекту это может привести к масштабным последствиям для всего региона.

Ранее иранские информационные агентства сообщали об обострении ситуации в провинции Бушер на юге Ирана. По данным агентства ISNA, в результате удара по региону погибли по меньшей мере пять военных Ирана . Дальнейшее развитие событий вокруг атомной станции остается неопределенным, а международные эксперты внимательно следят за ситуацией из-за потенциальных рисков для ядерной безопасности.

Читайте также в "Комментариях", что Норвегия готова начать переговоры с Францией о возможном присоединении к европейскому "ядерному зонту".