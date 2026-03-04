logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Ще одна країна заговорила про приєднання до "ядерної парасольки" Європи
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще одна країна заговорила про приєднання до "ядерної парасольки" Європи

Норвегія виявляє все більше інтерес до приєднання до ядерної парасольки Європи

4 березня 2026, 11:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Норвегія готова розпочати переговори з Францією про можливе приєднання до європейської "ядерної парасольки". Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє видання VG.

Ще одна країна заговорила про приєднання до "ядерної парасольки" Європи

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

"Ми готові обговорити це в рамках угоди про партнерство з Францією. Але наша ядерна політика залишається твердою. Ми не матимемо ядерної зброї на норвезькій землі у мирний час", – сказав він.

Ейде підтвердив, що французька сторона вийшла на зв'язок із Осло з цього питання. За його словами, Норвегія не відкинула запрошення, проте має намір узяти паузу для детального аналізу ініціативи у рамках діалогу із Францією.

Міністр закордонних справ вважає, що ситуація в галузі безпеки Норвегії стала набагато складнішою з минулого року, коли він заявив, що вона є найсерйознішою з часів війни.

Зараз Ейде розпочинає переговори з Францією щодо угоди про стратегічну оборону.

Читайте на порталі "Коментарі" — Польща заявила про намір активніше включитися у формування нової системи ядерного стримування в Європі. Про це прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив перед засіданням уряду, наголосивши, що Варшава більше не хоче залишатися стороннім спостерігачем у питаннях стратегічної безпеки.

За його словами, переговори про можливий формат співпраці ведуться не лише з Парижем, а й із низкою європейських держав, зацікавлених у посиленні колективного захисту. Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити французьку систему ядерного стримування, відкривши її партнерам. Серед потенційних учасників називалися Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція, Греція та Польща.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини