Ще одна країна заговорила про приєднання до "ядерної парасольки" Європи

Норвегія готова розпочати переговори з Францією про можливе приєднання до європейської "ядерної парасольки". Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє видання VG.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

"Ми готові обговорити це в рамках угоди про партнерство з Францією. Але наша ядерна політика залишається твердою. Ми не матимемо ядерної зброї на норвезькій землі у мирний час", – сказав він.

Ейде підтвердив, що французька сторона вийшла на зв'язок із Осло з цього питання. За його словами, Норвегія не відкинула запрошення, проте має намір узяти паузу для детального аналізу ініціативи у рамках діалогу із Францією.

Міністр закордонних справ вважає, що ситуація в галузі безпеки Норвегії стала набагато складнішою з минулого року, коли він заявив, що вона є найсерйознішою з часів війни.

Зараз Ейде розпочинає переговори з Францією щодо угоди про стратегічну оборону.

Читайте на порталі "Коментарі" — Польща заявила про намір активніше включитися у формування нової системи ядерного стримування в Європі. Про це прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив перед засіданням уряду, наголосивши, що Варшава більше не хоче залишатися стороннім спостерігачем у питаннях стратегічної безпеки.

За його словами, переговори про можливий формат співпраці ведуться не лише з Парижем, а й із низкою європейських держав, зацікавлених у посиленні колективного захисту. Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити французьку систему ядерного стримування, відкривши її партнерам. Серед потенційних учасників називалися Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція, Греція та Польща.



