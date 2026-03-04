Еще одна страна заговорила о присоединении к "ядерному зонтику" Европы

Норвегия готова начать переговоры с Францией о возможном присоединении к европейскому "ядерному зонтику". Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает издание VG.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Мы готовы обсудить это в рамках соглашения о партнерстве с Францией. Но наша ядерная политика остается твердой. Мы не будем иметь ядерного оружия на норвежской земле в мирное время", – сказал он.

Эйде подтвердил, что французская сторона вышла на связь с Осло по этому вопросу. По его словам, Норвегия не отбросила приглашение, однако намерена взять паузу для детального анализа инициативы в рамках диалога с Францией.

Министр иностранных дел считает, что ситуация в области безопасности Норвегии стала намного сложнее с прошлого года, когда он заявил, что она является самой серьезной со времен войны.

Сейчас Эйде начинает переговоры с Францией по соглашению о стратегической обороне.

По его словам, переговоры о возможном формате сотрудничества ведутся не только с Парижем, но и с рядом европейских государств, заинтересованных в усилении коллективной защиты. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французскую систему ядерного сдерживания, открыв ее для партнеров. Среди потенциальных участников назывались Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Греция и Польша.



