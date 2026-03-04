logo

Еще одна страна заговорила о присоединении к "ядерному зонтику" Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна страна заговорила о присоединении к "ядерному зонтику" Европы

Норвегия проявляет все больше интерес к присоединению к ядерному зонтику Европы

4 марта 2026, 11:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Норвегия готова начать переговоры с Францией о возможном присоединении к европейскому "ядерному зонтику". Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает издание VG.

Еще одна страна заговорила о присоединении к "ядерному зонтику" Европы

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Мы готовы обсудить это в рамках соглашения о партнерстве с Францией. Но наша ядерная политика остается твердой. Мы не будем иметь ядерного оружия на норвежской земле в мирное время", – сказал он.

Эйде подтвердил, что французская сторона вышла на связь с Осло по этому вопросу. По его словам, Норвегия не отбросила приглашение, однако намерена взять паузу для детального анализа инициативы в рамках диалога с Францией.

Министр иностранных дел считает, что ситуация в области безопасности Норвегии стала намного сложнее с прошлого года, когда он заявил, что она является самой серьезной со времен войны.

Сейчас Эйде начинает переговоры с Францией по соглашению о стратегической обороне.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша заявила о намерении активнее включиться в формирование новой системы ядерного сдерживания в Европе. Об этом премьер-министр Дональд Туск сообщил перед заседанием правительства, подчеркнув, что Варшава больше не хочет оставаться сторонним наблюдателем в вопросах стратегической безопасности.

По его словам, переговоры о возможном формате сотрудничества ведутся не только с Парижем, но и с рядом европейских государств, заинтересованных в усилении коллективной защиты. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французскую систему ядерного сдерживания, открыв ее для партнеров. Среди потенциальных участников назывались Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Греция и Польша.




