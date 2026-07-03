Росія раптово скоротила масовані удари по Україні: у США побачили тривожний сигнал

У червні 2026 року Росія помітно скоротила кількість масштабних ракетно-дронових атак по Україні. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував динаміку російських ударів за останні місяці.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, з середини січня російська армія регулярно проводила масовані атаки із застосуванням не менше 300 ракет та безпілотників. У січні таких ударів було три, у лютому – шість, у березні – чотири, у квітні – п'ять, а у травні – шість.

Зазвичай між великими атаками були періоди відносного затишшя: Росія проводила менш інтенсивні обстріли протягом одного-двох тижнів, ймовірно, накопичуючи нові засоби поразки, після чого знову переходила до масованих ударів.

Однак у червні ця схема змінилася. ISW зафіксував лише дві атаки, в яких використовувалося понад 300 ударних засобів – 2 та 15 червня. Причини такого скорочення аналітики поки що пояснити не можуть.

Серед можливих версій – накопичення запасів дронів та ракет для майбутніх ударів підвищеної інтенсивності. В ISW також припускають, що Росія могла змінити підхід до виробництва безпілотників, розосереджуючи випуск "Шахедів" або збільшуючи більш складні моделі, включаючи дрони з реактивними двигунами.

Експерти наголошують: скорочення кількості масованих атак не означає зниження загрози. Російська армія, як і раніше, зберігає здатність проводити великі комбіновані удари кілька разів на місяць, а пауза може виявитися лише підготовкою до нової, потужнішої кампанії повітряного тиску на Україну.

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