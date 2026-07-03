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Путин получил войну домой, готов ли теперь отступить: на Западе раскрыли стратегию Кремля

Удары Украины по российской территории усиливают давление на Москву, однако Кремль отвечает новыми массированными атаками и не меняет своих целей

3 июля 2026, 08:15
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Кравцев Сергей

Украинские дальнобойные удары все ощутимее меняют ситуацию внутри России, однако это пока не заставляет Кремль отказаться от продолжения войны. К такому выводу приходит американское издание The New York Times, анализируя последние события на фронте и в глубоком российском тылу.

Путин получил войну домой, готов ли теперь отступить: на Западе раскрыли стратегию Кремля

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным газеты, Украина существенно расширила возможности нанесения ударов по стратегическим объектам России. Под атаками оказываются нефтеперерабатывающие заводы, военные базы, логистические центры и даже Москва. Эти операции уже отражаются на российской экономике — в отдельных регионах возникают перебои с поставками топлива, а в оккупированном Крыму фиксируются проблемы с электроэнергией, водой и снабжением.

Несмотря на это, Владимир Путин демонстрирует готовность продолжать боевые действия. Очередным подтверждением такой позиции стала масштабная комбинированная атака на Киев, во время которой Россия применила баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела погибли мирные жители.

После нескольких дней молчания глава Кремля признал существование проблем с топливным обеспечением и заявил о намерении увеличить производство систем противовоздушной обороны. Вместе с тем он дал понять, что менять военную стратегию Москва не намерена.

Кроме того, Путин вновь повторил заявления о якобы нехватке личного состава в украинской армии, представив это как фактор, который, по его мнению, должен сыграть в пользу России. Впрочем, эксперты считают, что подобная риторика свидетельствует скорее о стремлении Кремля продемонстрировать внутренней аудитории уверенность в продолжении войны, несмотря на растущие последствия для самой РФ.

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Источник: https://www.nytimes.com/2026/07/02/world/europe/russia-putin-ukraine-war-pressure.html
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