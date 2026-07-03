Путін отримав війну додому, чи готовий тепер відступити: на Заході розкрили стратегію Кремля

Українські далекобійні удари дедалі відчутніше змінюють ситуацію всередині Росії, проте це поки що не змушує Кремль відмовитися від продовження війни. Такого висновку приходить американське видання The New York Times, аналізуючи останні події на фронті та в глибокому російському тилу.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними газети, Україна суттєво розширила можливості завдання ударів по стратегічних об'єктах Росії. Під атаками опиняються нафтопереробні заводи, військові бази, логістичні центри та навіть Москва. Ці операції вже відбиваються на російській економіці — в окремих регіонах виникають перебої з постачанням палива, а в окупованому Криму фіксуються проблеми з електроенергією, водою та постачанням.

Попри це Володимир Путін демонструє готовність продовжувати бойові дії. Черговим підтвердженням такої позиції стала масштабна комбінована атака на Київ, під час якої Росія застосувала балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули мирні жителі.

Після кількох днів мовчання глава Кремля визнав існування проблем із паливним забезпеченням та заявив про намір збільшити виробництво систем протиповітряної оборони. Водночас він дав зрозуміти, що міняти військову стратегію Москва не має наміру.

Крім того, Путін знову повторив заяви про нібито брак особового складу в українській армії, представивши це як фактор, який, на його думку, має зіграти на користь Росії. Втім, експерти вважають, що подібна риторика свідчить швидше про прагнення Кремля продемонструвати внутрішній аудиторії впевненість у продовженні війни, незважаючи на наслідки, що ростуть, для самої РФ.

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