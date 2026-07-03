Россия внезапно сократила массированные удары по Украине: в США увидели тревожный сигнал

В июне 2026 года Россия заметно сократила количество масштабных ракетно-дроновых атак по Украине. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который проанализировал динамику российских ударов за последние месяцы.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, с середины января российская армия регулярно проводила массированные атаки с применением не менее 300 ракет и беспилотников. В январе таких ударов было три, в феврале – шесть, в марте – четыре, в апреле – пять, а в мае – шесть.

Обычно между крупными атаками следовали периоды относительного затишья: Россия проводила менее интенсивные обстрелы в течение одной-двух недель, вероятно, накапливая новые средства поражения, после чего снова переходила к массированным ударам.

Однако в июне эта схема изменилась. ISW зафиксировал лишь две атаки, в которых использовалось более 300 ударных средств – 2 и 15 июня. Причины такого сокращения аналитики пока объяснить не могут.

Среди возможных версий – накопление запасов дронов и ракет для будущих ударов повышенной интенсивности. В ISW также допускают, что Россия могла изменить подход к производству беспилотников, рассредоточивая выпуск "Шахедов" или увеличивая долю более сложных моделей, включая дроны с реактивными двигателями.

Эксперты подчеркивают: сокращение числа массированных атак не означает снижения угрозы. Российская армия по-прежнему сохраняет способность проводить крупные комбинированные удары несколько раз в месяц, а пауза может оказаться лишь подготовкой к новой, более мощной кампании воздушного давления на Украину.

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