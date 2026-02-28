logo_ukra

Росія пропонує Україні угоду щодо "плану Віткоффа": що в ньому
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія пропонує Україні угоду щодо "плану Віткоффа": що в ньому

План Віткоффа, закрита зустріч у Кремлі та саміт на Алясці: Москва сигналізує про готовність до паузи по лінії фронту

28 лютого 2026, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країна-агресор готова підписати проект меморандуму про мирну угоду і фактично заморозити конфлікт щодо нинішніх ліній розмежування, якщо Україна виведе війська з частини Донецької області, що залишилася. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Росія пропонує Україні угоду щодо "плану Віткоффа": що в ньому

Путін та Віткофф. Фото: із відкритих джерел

За даними агентства, ця ініціатива відповідає пропозиції, яку спецпосланець Стів Уіткофф озвучив у Москві напередодні саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Як стверджують співрозмовники видання, Віткофф дав зрозуміти, що Вашингтон добиватиметься від Києва відмови від Донбасу – Донецької та Луганської областей, якщо Москва погодиться зупинитися існуючою лінією фронту і не претендувати на підконтрольні Україні частини Запорізької та Херсонської областей.

Напередодні поїздки до Анкоріджу Путін зібрав у Кремлі високопосадовців, щоб обговорити ініціативу. За словами джерел, спочатку в залі повисла пауза, проте пізніше більшість учасників підтримали ідею, наголосивши на необхідності завершення війни.

Проте очікування прориву на саміті не справдилися. Трамп, як зазначає агентство, відмовився від колишніх вимог до Москви щодо негайного припинення вогню, розраховуючи створити простір для переговорів.

Після зустрічі Віткофф заявив, що сторони нібито погодилися розглянути для України гарантії безпеки, схожі на формулювання статті 5 НАТО про колективну оборону. Проте російська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін зазнав очевидного провалу в реалізації своїх військових планів в Україні. Такого висновку приходить The Financial Times, аналізуючи хід війни та наслідки для Кремля.




