Россия предлагает Украине сделку по "плану Уиткоффа": что в нем

План Уиткоффа, закрытая встреча в Кремле и саммит на Аляске: Москва сигнализирует о готовности к паузе по линии фронта

28 февраля 2026, 11:45
Автор:
Кравцев Сергей

Страна-агрессор готова подписать проект меморандума о мирном соглашении и фактически заморозить конфликт по нынешним линиям разграничения, если Украина выведет войска из оставшейся части Донецкой области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Россия предлагает Украине сделку по "плану Уиткоффа": что в нем

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По данным агентства, эта инициатива соответствует предложению, которое спецпосланник Стив Уиткофф озвучил в Москве накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как утверждают собеседники издания, Уиткофф дал понять, что Вашингтон будет добиваться от Киева отказа от Донбасса – Донецкой и Луганской областей, если Москва согласится остановиться по существующей линии фронта и не претендовать на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Накануне поездки в Анкоридж Путин собрал в Кремле высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить инициативу. По словам источников, сначала в зале повисла пауза, однако позже большинство участников поддержали идею, отметив необходимость завершения войны.

Тем не менее, ожидания прорыва на саммите не оправдались. Трамп, как отмечает агентство, отказался от прежних требований к Москве о немедленном прекращении огня, рассчитывая создать пространство для переговоров.

После встречи Уиткофф заявил, что стороны якобы согласились рассмотреть для Украины гарантии безопасности, схожие с формулировками статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Однако российская сторона официально эту информацию не подтвердила.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин потерпел очевидный провал в реализации своих военных планов в Украине. К такому выводу приходит The Financial Times, анализируя ход войны и последствия для Кремля.




