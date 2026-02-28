Россия предлагает Украине сделку по "плану Уиткоффа": что в нем

Страна-агрессор готова подписать проект меморандума о мирном соглашении и фактически заморозить конфликт по нынешним линиям разграничения, если Украина выведет войска из оставшейся части Донецкой области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По данным агентства, эта инициатива соответствует предложению, которое спецпосланник Стив Уиткофф озвучил в Москве накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как утверждают собеседники издания, Уиткофф дал понять, что Вашингтон будет добиваться от Киева отказа от Донбасса – Донецкой и Луганской областей, если Москва согласится остановиться по существующей линии фронта и не претендовать на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Накануне поездки в Анкоридж Путин собрал в Кремле высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить инициативу. По словам источников, сначала в зале повисла пауза, однако позже большинство участников поддержали идею, отметив необходимость завершения войны.

Тем не менее, ожидания прорыва на саммите не оправдались. Трамп, как отмечает агентство, отказался от прежних требований к Москве о немедленном прекращении огня, рассчитывая создать пространство для переговоров.

После встречи Уиткофф заявил, что стороны якобы согласились рассмотреть для Украины гарантии безопасности, схожие с формулировками статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Однако российская сторона официально эту информацию не подтвердила.

