Росія пробила чергове дно: про що “попередили” українців

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк, щоб викликати паніку серед українців.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фіксують поширення у мережі російського фейку про те, що керівництво України нібито “готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію”.

“Цей вкид супроводжується відеороликом, який стилізовано під фірмовий стиль Інституту вивчення війни (ISW). Однак насправді на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає, відео є підробкою”, — зазначають аналітики.

У Центрі наголосили, що мета цієї кампанії — на тлі масованих терористичних ударів Росії по Києву та інших українських містах, які призводять до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирних людей, заздалегідь перекласти відповідальність за воєнні злочини на саму Україну та відвернути увагу від дій армії РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію в Україні, намагаючись намалювати гуманітарну катастрофу.

У Центрі протидії дезінформації повідомив, що інформація про “евакуацію з Сум” є фейком. Аналітики зазначають, що мешканцям Ковпаківського мікрорайону Сум почали надходити СМС-повідомлення з фейковим закликом підготуватися до евакуації протягом 48 годин. Аналітики ЦПД наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Зазначають, що розсилка фейкових повідомлень є прямим продовженням комплексної інформаційно-психологічної операції росіян. Про це вже раніше попереджав Центр протидії дезінформації.