Россия пробила очередное дно: о чем "предупредили" украинцев

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Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты распространяют очередной фейк, чтобы вызвать панику среди украинцев.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что фиксируют распространение в сети российского фейка о том, что руководство Украины якобы "готовит масштабный террористический акт против собственного населения, чтобы обвинить Россию".
В Центре подчеркнули, что цель этой кампании — на фоне массированных террористических ударов России по Киеву и другим украинским городам, которые приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирных людей, заранее переложить ответственность за военные преступления на Украину и отвлечь внимание от действий армии РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Украине, пытаясь нарисовать гуманитарную катастрофу.
В Центре противодействия дезинформации сообщил, что информация об "эвакуации из Сум" является фейком. Аналитики отмечают, что жителям Ковпаковского микрорайона Сум стали поступать СМС-сообщения с фейковым призывом подготовиться к эвакуации в течение 48 часов. Аналитики ЦПД подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. Рассылка фейковых сообщений является прямым продолжением комплексной информационно-психологической операции россиян. Об этом уже ранее предупреждал Центр противодействия дезинформации.