Россия пробила очередное дно: о чем "предупредили" украинцев

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк, чтобы вызвать панику среди украинцев.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что фиксируют распространение в сети российского фейка о том, что руководство Украины якобы "готовит масштабный террористический акт против собственного населения, чтобы обвинить Россию".

"Этот вброс сопровождается видеороликом, стилизованным под фирменный стиль Института изучения войны (ISW). Однако на самом деле на официальных ресурсах аналитического центра такого материала нет, видео является подделкой", — отмечают аналитики.

В Центре подчеркнули, что цель этой кампании — на фоне массированных террористических ударов России по Киеву и другим украинским городам, которые приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирных людей, заранее переложить ответственность за военные преступления на Украину и отвлечь внимание от действий армии РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Украине, пытаясь нарисовать гуманитарную катастрофу.

В Центре противодействия дезинформации сообщил, что информация об "эвакуации из Сум" является фейком. Аналитики отмечают, что жителям Ковпаковского микрорайона Сум стали поступать СМС-сообщения с фейковым призывом подготовиться к эвакуации в течение 48 часов. Аналитики ЦПД подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. Рассылка фейковых сообщений является прямым продолжением комплексной информационно-психологической операции россиян. Об этом уже ранее предупреждал Центр противодействия дезинформации.