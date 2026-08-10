Росія прагне обрізати Україну не тільки з моря, а й з суші: що задумали у Кремлі

Росія намагається перерізати альтернативні маршрути українського експорту після того, як морське судноплавство опинилося під серйозною загрозою. Однією з цілей російських ударів став міст через Дністер у районі Маяків Одеської області, неподалік молдовського кордону. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Елеватор. Фото: із відкритих джерел

Аналітики вважають, що російські війська могли навмисно атакувати цю інфраструктуру, аби ускладнити проходження вантажів альтернативним сухопутним маршрутом. Його Україна активно використовує для експорту після проблем із морським коридором.

Йдеться не лише про зерно. Через транспортні шляхи в Одеській області проходять різноманітні вантажі, а тому пошкодження ключових мостів та доріг може створити додаткові проблеми для української логістики.

В ISW зазначають, що Москва ще з липня 2026 року активізувала удари по українських експортних можливостях. Після цього міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Київ шукатиме альтернативні маршрути для транспортування зерна та інших вантажів.

Тепер, за оцінкою аналітиків, російська армія, ймовірно, почала переносити акцент із морського коридору на сухопутні маршрути.

"Російські війська, ймовірно, переносять цілі своїх ударів з українського морського коридору на сухопутний", — зазначили в ISW.

Причина такого кроку очевидна: блокування експортної логістики дозволяє Москві одночасно тиснути на українську економіку та створювати проблеми для постачання товарів на міжнародні ринки.

Особливу небезпеку становить географія району Маяків. Міст через Дністер є важливою ланкою транспортного сполучення між Одеською областю та напрямком до Молдови.

Таким чином, російські удари можуть свідчити про нову тактику Кремля: якщо морський шлях не вдається повністю перекрити, під удар потрапляють наземні маршрути, здатні його замінити.

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