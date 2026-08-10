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Россия стремится обрезать Украину не только с моря, но и с суши: что задумали в Кремле

После проблем с морским маршрутом Кремль обращает внимание на альтернативный путь через Молдову. В ISW полагают, что Москва пытается перекрыть Украине возможность экспортировать зерно и другие грузы

10 августа 2026, 13:40
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Кравцев Сергей

Россия пытается перерезать альтернативные маршруты украинского экспорта, после того как морское судоходство оказалось под серьезной угрозой. Одной из целей российских ударов стал мост через Днестр в районе Маяков Одесской области, недалеко от молдавской границы. Об этом идет речь в свежем анализе Института изучения войны (ISW).

Россия стремится обрезать Украину не только с моря, но и с суши: что задумали в Кремле

Элеватор. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что российские войска могли намеренно атаковать эту инфраструктуру, чтобы усложнить прохождение грузов по альтернативному сухопутному маршруту. Его Украина активно использует для экспорта после проблем с морским коридором.

Речь идет не только о зерне. Через транспортные пути в Одесской области проходят различные грузы, поэтому повреждение ключевых мостов и дорог может создать дополнительные проблемы для украинской логистики.

В ISW отмечают, что Москва еще с июля 2026 активизировала удары по украинским экспортным возможностям. После этого министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что Киев будет искать альтернативные маршруты для транспортировки зерна и других грузов.

Теперь, по оценке аналитиков, российская армия, по всей вероятности, начала переносить акцент из морского коридора на сухопутные маршруты.

"Российские войска, вероятно, переносят цели своих ударов с украинского морского коридора на сухопутный", — отметили в ISW.

Причина такого шага очевидна: блокирование экспортной логистики позволяет Москве одновременно оказывать давление на украинскую экономику и создавать проблемы для поставок товаров на международные рынки.

Особую опасность представляет география района Маяков. Мост через Днестр является важным звеном транспортного сообщения между Одесской областью и направлением в Молдову.

Таким образом, российские удары могут свидетельствовать о новой тактике Кремля: если морской путь не удается полностью перекрыть, под удар попадают наземные маршруты, способные его заменить.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-9-2026/
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