Росія готує новий ривок: у США пояснили, чому фронт може змінитися

Російська армія, ймовірно, не відмовиться від спроби повернути можливість масштабного маневру на фронті після провалу механізованого штурму під Добропіллем наприкінці липня. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою експертів, невдала атака не означає відмови російського командування від застосування бронетехніки та мобільнішої тактики. Навпаки, російські війська, ймовірно, шукатимуть нових способів прориву української оборони, адаптуючи тактику під сучасні умови війни.

При цьому зміни відбуваються не лише з російської сторони. Україна з кінця 2025 року також докладає зусиль для відновлення механізованого маневру на тактичному рівні. ЗСУ поступово адаптують застосування бронетехніки до ситуації, коли великі колони стають вкрай уразливими через масове поширення FPV-дронів та інших засобів ураження.

ISW вважає, що це може призвести до помітної трансформації характеру бойових дій. Фронт поступово може стати менш позиційним, а кількість тактичних маневрів – збільшитися.

Ключову роль цьому процесі грають нові технології і постійно змінюються прийоми ведення війни. Обидві сторони намагаються знайти способи використовувати бронетехніку та живу силу так, щоб знизити загрозу з боку безпілотників та одночасно створити локальну перевагу.

Таким чином, провал російського механізованого наступу під Добропіллям може виявитися не кінцем подібних спроб, а початком пошуку Москвою нової тактики. На фронті йде своєрідна гонка адаптації: той, хто швидше знайде спосіб повернути маневреність військам, зможе отримати перевагу на окремих ділянках.

ISW очікує, що саме такі локальні маневри можуть стати однією з характерних рис подальших боїв.

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