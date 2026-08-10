Россия готовит новый рывок: в США объяснили, почему фронт может измениться

Российская армия, вероятно, не откажется от попыток вернуть возможность масштабного маневра на фронте после провала механизированного штурма под Добропольем в конце июля. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке экспертов, неудачная атака не означает отказа российского командования от применения бронетехники и более мобильной тактики. Напротив, российские войска, вероятно, будут искать новые способы прорыва украинской обороны, адаптируя тактику под современные условия войны.

При этом изменения происходят не только с российской стороны. Украина с конца 2025 года также предпринимает усилия для восстановления механизированного маневра на тактическом уровне. ВСУ постепенно адаптируют применение бронетехники к ситуации, когда крупные колонны становятся крайне уязвимыми из-за массового распространения FPV-дронов и других средств поражения.

ISW считает, что это может привести к заметной трансформации характера боевых действий. Фронт постепенно способен стать менее позиционным, а количество тактических маневров – увеличиться.

Ключевую роль в этом процессе играют новые технологии и постоянно меняющиеся приемы ведения войны. Обе стороны пытаются найти способы использовать бронетехнику и живую силу так, чтобы снизить угрозу со стороны беспилотников и одновременно создать локальное преимущество.

Таким образом, провал российского механизированного наступления под Добропольем может оказаться не концом подобных попыток, а началом поиска Москвой новой тактики. На фронте идет своеобразная гонка адаптации: тот, кто быстрее найдет способ вернуть маневренность войскам, сможет получить преимущество на отдельных участках.

ISW ожидает, что именно такие локальные маневры могут стать одной из характерных особенностей дальнейших боев.

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