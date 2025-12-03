Росія повністю зруйнувала павільйон СТБ

Під час ефіру нового сезону "Зважені та щасливі" телеканал СТБ вперше офіційно повідомив про повне знищення свого великого знімального павільйону внаслідок російської атаки в липні цього року. Саме в цій будівлі роками знімали ключові студійні проєкти каналу — "Все буде добре", "Один за всіх", "Таємниці ДНК", пост-шоу "Холостяка", "Зважені та щасливі" та інші формати.

Російська атака по павільйону СТБ

Унаслідок удару приміщення перестало існувати: конструкції, студії, освітлення, декорації та техніка були повністю зруйновані й не підлягають відновленню. Обстріл стався всього за два дні до зйомок чергового зважування нового сезону, однак команда дивом уникла втрат — ніхто з працівників не постраждав.

Попри катастрофічні руйнування, виробнича команда СТБ у терміновому режимі облаштувала новий павільйон і відновила роботу, аби глядачі побачили новий сезон шоу. У Starlight Media наголосили, що навіть після чергового акту російського терору компанія не зупиниться, адже головна цінність — це люди, які творять контент і тримають інформаційний фронт.

Учасники та тренери "Зважених" емоційно відреагували на знищення локації, в якій працювали багато років — для багатьох із них цей павільйон був другим домом.

