ГУР перехопив розмову про приховану мобілізацію в Росії: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Головне управління розвідки оприлюднило чергове телефонне перехоплення, що демонструє масштаби прихованої мобілізації в росії та методи, якими кремль вводить людей в оману. На записі росіянка розповідає співрозмовнику, що резервістів нібито забирають "раз на год на полгода" для охорони "жизненно важных объектов". Саме це, за її словами, і пояснює масові повістки, які приходять чоловікам у рф.
Прихована мобілізація в рф
Проте реальність інша: після отримання повістки резервістів не направляють у тил — їх без підготовки кидають у наступальні дії. У перехопленні жінка з розпачем згадує, що багато мобілізованих гинуть у перші ж дні, а її син, за її словами, вижив лише завдяки випадковості — "якби не було там тієї ямки…".
ГУР наголошує: кремль продовжує поповнювати втрати обманом, прикриваючись байками про "охорону об’єктів". Розвідка закликає росіян, які не хочуть стати гарматним м’ясом у злочинній війні проти України, уникати мобілізації будь-яким способом і звертатися до проєкту "Хочу жить" у Telegram.