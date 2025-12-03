Головне управління розвідки оприлюднило чергове телефонне перехоплення, що демонструє масштаби прихованої мобілізації в росії та методи, якими кремль вводить людей в оману. На записі росіянка розповідає співрозмовнику, що резервістів нібито забирають "раз на год на полгода" для охорони "жизненно важных объектов". Саме це, за її словами, і пояснює масові повістки, які приходять чоловікам у рф.

Прихована мобілізація в рф

Проте реальність інша: після отримання повістки резервістів не направляють у тил — їх без підготовки кидають у наступальні дії. У перехопленні жінка з розпачем згадує, що багато мобілізованих гинуть у перші ж дні, а її син, за її словами, вижив лише завдяки випадковості — "якби не було там тієї ямки…".

ГУР наголошує: кремль продовжує поповнювати втрати обманом, прикриваючись байками про "охорону об’єктів". Розвідка закликає росіян, які не хочуть стати гарматним м’ясом у злочинній війні проти України, уникати мобілізації будь-яким способом і звертатися до проєкту "Хочу жить" у Telegram.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські військові відбили чергову атаку на Добропільському напрямку, де російські підрозділи намагалися провести механізований штурм із залученням близько 15 одиниць бронетехніки. За словами старшого лейтенанта Сил оборони "Алекса", половину цієї техніки було знищено ще до того, як вона дісталася позицій українських підрозділів. Решта російських машин розвернулася та поспіхом відійшла.

Офіцер наголошує, що рівень підготовки противника до таких штурмових дій останнім часом різко впав. За його словами, у російських військ простежуються серйозні проблеми з організацією, плануванням і координацією, через що їхні атаки нагадують радше хаотичні спроби, а подекуди й "циркові вистави".

