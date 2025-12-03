Українські військові відбили чергову атаку на Добропільському напрямку, де російські підрозділи намагалися провести механізований штурм із залученням близько 15 одиниць бронетехніки. За словами старшого лейтенанта Сил оборони "Алекса", половину цієї техніки було знищено ще до того, як вона дісталася позицій українських підрозділів. Решта російських машин розвернулася та поспіхом відійшла.

Добропільський напрямок

Офіцер наголошує, що рівень підготовки противника до таких штурмових дій останнім часом різко впав. За його словами, у російських військ простежуються серйозні проблеми з організацією, плануванням і координацією, через що їхні атаки нагадують радше хаотичні спроби, а подекуди й "циркові вистави".

Разом з тим "Алекс" підкреслив: попри слабкість і дезорганізацію ворога, українські сили повинні залишатися максимально зібраними та оперативно реагувати на кожну подібну спробу. У протилежному випадку, зазначив він, ситуація може обернутися проти нас.

