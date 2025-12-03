logo_ukra

BTC/USD

93028

ETH/USD

3131.25

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Офіцер ЗСУ про стан російських штурмових дій на Добропільському напрямку
commentss НОВИНИ Всі новини

Офіцер ЗСУ про стан російських штурмових дій на Добропільському напрямку

Старший лейтенант Сил оборони з позивним «Алекс» повідомив про чергову невдалу спробу механізованого штурму російських військ на Добропільському напрямку, зазначивши повну дезорганізацію противника

3 грудня 2025, 17:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські військові відбили чергову атаку на Добропільському напрямку, де російські підрозділи намагалися провести механізований штурм із залученням близько 15 одиниць бронетехніки. За словами старшого лейтенанта Сил оборони "Алекса", половину цієї техніки було знищено ще до того, як вона дісталася позицій українських підрозділів. Решта російських машин розвернулася та поспіхом відійшла.

Офіцер ЗСУ про стан російських штурмових дій на Добропільському напрямку

Добропільський напрямок

Офіцер наголошує, що рівень підготовки противника до таких штурмових дій останнім часом різко впав. За його словами, у російських військ простежуються серйозні проблеми з організацією, плануванням і координацією, через що їхні атаки нагадують радше хаотичні спроби, а подекуди й "циркові вистави".

Разом з тим "Алекс" підкреслив: попри слабкість і дезорганізацію ворога, українські сили повинні залишатися максимально зібраними та оперативно реагувати на кожну подібну спробу. У протилежному випадку, зазначив він, ситуація може обернутися проти нас.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк став фігурантом резонансної історії всередині парламентської більшості. За словами депутата Олексія Гончаренка, Костюк вирішив "підвищити ставки" та перейти від ролі рядового парламентаря до статусу самостійного політичного гравця.
За інформацією Гончаренка, приблизно тиждень тому Костюк нібито почав формувати власну групу всередині фракції, обіцяючи окремим депутатам гроші та "перспективне майбутнє" в обмін на підтримку. Такі дії не залишилися непоміченими: на нього швидко поскаржилися в СБУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6533
Теги:

Новини

Всі новини