Скандал у «Слузі народу»: Костюк пропонував гроші депутатам

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк став фігурантом резонансної історії всередині парламентської більшості. За словами депутата Олексія Гончаренка, Костюк вирішив "підвищити ставки" та перейти від ролі рядового парламентаря до статусу самостійного політичного гравця.
За інформацією Гончаренка, приблизно тиждень тому Костюк нібито почав формувати власну групу всередині фракції, обіцяючи окремим депутатам гроші та "перспективне майбутнє" в обмін на підтримку. Такі дії не залишилися непоміченими: на нього швидко поскаржилися в СБУ.
Після цього Костюка викликали до Служби безпеки України на профілактичну бесіду — щоб пояснити, що походи до колег із грошовими пропозиціями є, м’яко кажучи, поганою ідеєю. За словами Гончаренка, Костюк настільки проникся розмовою, що з’явився в парламенті у футболці з логотипом СБУ.
Гончаренко завершив свій допис іронічною реплікою, натякаючи на комічність ситуації та її "кинематографічність".