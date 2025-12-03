logo

Скандалы Скандал в «Слуге народа»: Костюк предлагал деньги депутатам
Скандал в «Слуге народа»: Костюк предлагал деньги депутатам

Нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Костюк оказался в центре внутрифракционного скандала после попытки создать собственную группу, предлагая коллегам деньги и политические перспективы

3 декабря 2025, 17:37
Ткачова Марія

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк стал фигурантом резонансной истории внутри парламентского большинства. По словам депутата Алексея Гончаренко, Костюк решил "повысить ставки" и перейти от роли рядового парламентария к статусу самостоятельного политического игрока.

Скандал в «Слуге народа»: Костюк предлагал деньги депутатам

Костюк Дмитрий

По информации Гончаренко, примерно неделю назад Костюк якобы начал формировать собственную группу внутри фракции, обещая отдельным депутатам деньги и перспективное будущее в обмен на поддержку. Такие действия не остались незамеченными: на него быстро пожаловались в СБУ.

После этого Костюка вызвали в Службу безопасности Украины на профилактическую беседу, чтобы объяснить, что походы к коллегам с денежными предложениями являются, мягко говоря, плохой идеей. По словам Гончаренко, Костюк настолько проникся разговором, что появился в парламенте по футболке с логотипом СБУ.

Гончаренко завершил свое сообщение иронической репликой, намекая на комичность ситуации и ее "кинематографичность".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинские Силы обороны в ночь на 3 декабря нанесли серии ударов по объектам, непосредственно поддерживающим наступательные возможности российской армии. Главной целью стала нефтебаза "Дмитриевская" в Тамбовской области, обеспечивающая топливом российские подразделения. После поражения на объекте вспыхнул пожар – предварительно горят сразу несколько резервуаров с нефтепродуктами. Точные масштабы ущерба уточняются.
Кроме того, украинские силы удивили пост технического наблюдения на морской платформе МСП-4 в Черном море. По предварительным данным, уничтожена группа операторов российских БПЛА, а также повреждена радиолокационная станция надводной обстановки на буровой установке "Сиваш". Дополнительная информация уточняется.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51399
