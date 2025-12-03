Скандал в «Слуге народа»: Костюк предлагал деньги депутатам

Рубрики
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк стал фигурантом резонансной истории внутри парламентского большинства. По словам депутата Алексея Гончаренко, Костюк решил "повысить ставки" и перейти от роли рядового парламентария к статусу самостоятельного политического игрока.
Костюк Дмитрий
По информации Гончаренко, примерно неделю назад Костюк якобы начал формировать собственную группу внутри фракции, обещая отдельным депутатам деньги и перспективное будущее в обмен на поддержку. Такие действия не остались незамеченными: на него быстро пожаловались в СБУ.
После этого Костюка вызвали в Службу безопасности Украины на профилактическую беседу, чтобы объяснить, что походы к коллегам с денежными предложениями являются, мягко говоря, плохой идеей. По словам Гончаренко, Костюк настолько проникся разговором, что появился в парламенте по футболке с логотипом СБУ.
Гончаренко завершил свое сообщение иронической репликой, намекая на комичность ситуации и ее "кинематографичность".