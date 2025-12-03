Рубрики
Ткачова Марія
Украинские военные отразили очередную атаку на Добропольском направлении, где российские подразделения пытались провести механизированный штурм с привлечением около 15 единиц бронетехники. По словам старшего лейтенанта Сил обороны "Алекса", половина этой техники была уничтожена еще до того, как она досталась позициям украинских подразделений. Остальные российские машины развернулись и наспех отошли.
Добропольское направление
Офицер отмечает, что уровень подготовки противника к таким штурмовым действиям в последнее время резко упал. По его словам, у российских войск прослеживаются серьезные проблемы с организацией, планированием и координацией, из-за чего их атаки напоминают скорее хаотические попытки, а иногда и "цирковые представления".
Вместе с тем, "Алекс" подчеркнул: несмотря на слабость и дезорганизацию врага, украинские силы должны оставаться максимально собранными и оперативно реагировать на каждую подобную попытку. В противном случае, отметил он, ситуация может обернуться против нас.