Украинские военные отразили очередную атаку на Добропольском направлении, где российские подразделения пытались провести механизированный штурм с привлечением около 15 единиц бронетехники. По словам старшего лейтенанта Сил обороны "Алекса", половина этой техники была уничтожена еще до того, как она досталась позициям украинских подразделений. Остальные российские машины развернулись и наспех отошли.

Добропольское направление

Офицер отмечает, что уровень подготовки противника к таким штурмовым действиям в последнее время резко упал. По его словам, у российских войск прослеживаются серьезные проблемы с организацией, планированием и координацией, из-за чего их атаки напоминают скорее хаотические попытки, а иногда и "цирковые представления".

Вместе с тем, "Алекс" подчеркнул: несмотря на слабость и дезорганизацию врага, украинские силы должны оставаться максимально собранными и оперативно реагировать на каждую подобную попытку. В противном случае, отметил он, ситуация может обернуться против нас.

