Главное управление разведки обнародовало очередной телефонный перехват, демонстрирующий масштабы скрытой мобилизации в России и методы, которыми кремль вводит людей в заблуждение. На записи россиянка рассказывает собеседнику, что резервистов якобы забирают "раз в год в полгода" для охраны "жизненно важных объектов". Именно это, по ее словам, и объясняет массовые повестки, приходящие мужчинам в России.

Скрытая мобилизация в рф

Однако реальность другая: после получения повестки резервистов не направляют в тыл – их без подготовки бросают в наступательные действия. В перехвате женщина с отчаянием вспоминает, что многие мобилизованные погибают в первые же дни, а ее сын, по ее словам, выжил только по случайности — "если бы не было там ямки…".

ГУР отмечает: кремль продолжает восполнять потери обманом, прикрываясь баснями об "охране объектов". Разведка призывает россиян, не желающих стать пушечным мясом в преступной войне против Украины, избегать мобилизации любым способом и обращаться к проекту "Хочу жить" в Telegram.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные отбили очередную атаку на Добропольском направлении, где российские подразделения пытались провести механизированный штурм с привлечением около 15 единиц бронетехники. По словам старшего лейтенанта Сил обороны "Алекса", половина этой техники была уничтожена еще до того, как она досталась позициям украинских подразделений. Остальные российские машины развернулись и наспех отошли.

Офицер отмечает, что уровень подготовки противника к таким штурмовым действиям в последнее время резко упал. По его словам, у российских войск прослеживаются серьезные проблемы с организацией, планированием и координацией, из-за чего их атаки напоминают скорее хаотические попытки, а иногда и "цирковые представления".

