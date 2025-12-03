ГУР перехватил разговор о скрытой мобилизации в России: что известно

Рубрики
Ткачова Марія
Главное управление разведки обнародовало очередной телефонный перехват, демонстрирующий масштабы скрытой мобилизации в России и методы, которыми кремль вводит людей в заблуждение. На записи россиянка рассказывает собеседнику, что резервистов якобы забирают "раз в год в полгода" для охраны "жизненно важных объектов". Именно это, по ее словам, и объясняет массовые повестки, приходящие мужчинам в России.
Скрытая мобилизация в рф
Однако реальность другая: после получения повестки резервистов не направляют в тыл – их без подготовки бросают в наступательные действия. В перехвате женщина с отчаянием вспоминает, что многие мобилизованные погибают в первые же дни, а ее сын, по ее словам, выжил только по случайности — "если бы не было там ямки…".
ГУР отмечает: кремль продолжает восполнять потери обманом, прикрываясь баснями об "охране объектов". Разведка призывает россиян, не желающих стать пушечным мясом в преступной войне против Украины, избегать мобилизации любым способом и обращаться к проекту "Хочу жить" в Telegram.