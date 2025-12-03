Россия полностью разрушила павильон СТБ

Во время эфира нового сезона "Взвешенные и счастливые" телеканал СТБ впервые официально сообщил о полном уничтожении большого съемочного павильона в результате российской атаки в июле этого года. Именно в этом здании годами снимали ключевые студийные проекты канала – "Все будет хорошо", "Один за всех", "Тайны ДНК", пост-шоу "Холостяка", "Взвешенные и счастливые" и другие форматы.

Российская атака по павильону СТБ

В результате удара помещение перестало существовать: конструкции, студии, освещение, декорации и техника были полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Обстрел произошел всего за два дня до съемок очередного взвешивания нового сезона, однако команда чудом избежала потерь – никто из работников не пострадал.

Несмотря на катастрофические разрушения производственная команда СТБ в срочном режиме обустроила новый павильон и возобновила работу, чтобы зрители увидели новый сезон шоу. В Starlight Media подчеркнули, что даже после очередного акта российского террора компания не остановится, ведь главная ценность – это люди, которые создают контент и держат информационный фронт.

Участники и тренеры "Взвешенных" эмоционально отреагировали на уничтожение локации, в которой работали много лет – для многих из них этот павильон был вторым домом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки обнародовало очередной телефонный перехват, демонстрирующий масштабы скрытой мобилизации в россии и методы, которыми кремль вводит людей в заблуждение. На записи россиянка рассказывает собеседнику, что резервистов якобы забирают "раз в год в полгода" для охраны "жизненно важных объектов". Именно это, по ее словам, и объясняет массовые повестки, приходящие мужчинам в России.