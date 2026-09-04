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Росія посиплеться остаточно: експерт приголомшив останнім попередженням для Путіна

Політичний та економічний експерт Загородній розповів, що вказує на перспективи виходу України на кордони 1991 року

4 вересня 2026, 14:03
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Кречмаровская Наталия

Росія у недалекому майбутньому повністю посиплеться. Певні процеси вже прослідковуються. 

Росія посиплеться остаточно: експерт приголомшив останнім попередженням для Путіна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що РФ посиплеться, достатньо вибити НПЗ, енергетику. За його словами, Україна почала проводить широкомасштабну стратегічну операцію пів року тому. На його переконання, якщо не буде енергетики та палива, то зупиниться країна, а з нею і війна. 

“Україна реалізує асиметричну операцію зі створення економічного хаосу і розпаду всієї економічної системи Росії. І це вдається, і це робиться не завтра, не післязавтра. Вже пів року йде ця операція, вона вже має конкретні результати”, — зазначив він.

За словами Загороднього, Путін розуміє погіршення ситуації — ефекти накопичуються, дефіцит бюджету зростає, гроші у них немає де взяти. А вони, зазначив експерт, ще й мобілізацію планують, що також вимагатиме великого фінансування. 

“І ви мене запитуєте, чому я говорю про кордони 91-го року? А я сказав, що при Трампі шанси отримати кордони 91-го року значно більше. І все що я казав, коли Трамп прийшов до влади, все воно реалізується. Трамп тупо вбиває всю нафтову промисловість Росії різними способами”, — зауважив експерт. 

При цьому, за його словами, США не хочуть розпаду Росії, і візит директора ЦРУ свідчить про бажання врятувати Росії. 

“Редкліфф, коли приїжджав в Росію, я вас запевняю, там було два головні питання. Перше, Іран. Друге — зупиняйтеся, тому що ви котитеся в катастрофу. Це було попередження”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Москві, за словами експерта Загороднього, буде пекло навіть без обстрілів. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JRyBaGQ6l-k
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