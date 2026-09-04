Росія посиплеться остаточно: експерт приголомшив останнім попередженням для Путіна

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Кречмаровская Наталия
Росія у недалекому майбутньому повністю посиплеться. Певні процеси вже прослідковуються.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що РФ посиплеться, достатньо вибити НПЗ, енергетику. За його словами, Україна почала проводить широкомасштабну стратегічну операцію пів року тому. На його переконання, якщо не буде енергетики та палива, то зупиниться країна, а з нею і війна.
За словами Загороднього, Путін розуміє погіршення ситуації — ефекти накопичуються, дефіцит бюджету зростає, гроші у них немає де взяти. А вони, зазначив експерт, ще й мобілізацію планують, що також вимагатиме великого фінансування.
При цьому, за його словами, США не хочуть розпаду Росії, і візит директора ЦРУ свідчить про бажання врятувати Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Москві, за словами експерта Загороднього, буде пекло навіть без обстрілів.