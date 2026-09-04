Россия в скором будущем полностью посыплется. Некоторые процессы уже прослеживаются.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что РФ посыплется, достаточно выбить НПЗ, энергетику. По его словам, Украина начала проводить широкомасштабную стратегическую операцию полгода назад. По его убеждению, если не будет энергетики и топлива, остановится страна, а с ней и война.

"Украина реализует асимметричную операцию по созданию экономического хаоса и распаду всей экономической системы России. И это удается, и это делается не завтра, не послезавтра. Уже полгода идет эта операция, у нее уже есть конкретные результаты", — отметил он.

По словам Загороднего, Путин понимает ухудшение ситуации – эффекты накапливаются, дефицит бюджета растет, деньги у них негде взять. А они, отметил эксперт, еще и мобилизацию планируют, что также потребует большого финансирования.

"И вы меня спрашиваете, почему я говорю о границах 91-го года? А я сказал, что при Трампе шансы получить границы 91-го года гораздо больше. И все что я говорил, когда Трамп пришел к власти, все оно реализуется. Трамп тупо убивает всю нефтяную промышленность России разными способами", — заметил эксперт.

При этом, по его словам, США не хотят распада России и визит директора ЦРУ свидетельствует о желании спасти России.

"Редклифф, когда приезжал в Россию, я вас уверяю, там было два главных вопроса. Первый, Иран. Второй – останавливайтесь, потому что вы катитесь в катастрофу. Это было предупреждение", – подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в Москве, по словам эксперта Загороднего, будет ад даже без обстрелов.



