Россия посыплется окончательно: эксперт ошеломил последним предупреждением для Путина

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Кречмаровская Наталия
Россия в скором будущем полностью посыплется. Некоторые процессы уже прослеживаются.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что РФ посыплется, достаточно выбить НПЗ, энергетику. По его словам, Украина начала проводить широкомасштабную стратегическую операцию полгода назад. По его убеждению, если не будет энергетики и топлива, остановится страна, а с ней и война.
По словам Загороднего, Путин понимает ухудшение ситуации – эффекты накапливаются, дефицит бюджета растет, деньги у них негде взять. А они, отметил эксперт, еще и мобилизацию планируют, что также потребует большого финансирования.
При этом, по его словам, США не хотят распада России и визит директора ЦРУ свидетельствует о желании спасти России.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в Москве, по словам эксперта Загороднего, будет ад даже без обстрелов.