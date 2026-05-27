Росія посилила терор: в одній з областей дрони і авіабомби вдарили по мирному населенню, є поранені

У ніч проти 27 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилися одразу кілька громад у Нікопольському та Синельниківському районах. Окупанти застосували дрони-камікадзе, артилерію та керовані авіабомби. Загалом за ніч зафіксували майже два десятки ударів по мирних населених пунктах.

Про наслідки обстрілів повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, найбільше постраждали Нікополь, а також Червоногригорівська та Марганецька громади. Через російські атаки у деяких районах виникли пожежі, пошкоджень зазнали цивільні автомобілі та інша інфраструктура.

Унаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення. Медики надали допомогу 17-річному хлопцю та 62-річному чоловіку — вони лікуватимуться амбулаторно. Ще одного потерпілого, 58-річного чоловіка, госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Не менш напруженою була ситуація і в Синельниківському районі. Російські війська атакували Покровську та Васильківську громади. Внаслідок ударів пошкоджені приватний житловий будинок і літня кухня. Через вибухи постраждали троє місцевих жителів.

47-річну жінку доправили до лікарні, її стан медики також оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом постраждалим — 66-річній жінці та 67-річному чоловіку — допомогу надали на місці без подальшої госпіталізації.

Тієї ж ночі російська армія масовано атакувала і Чернігів. У місті зафіксували серйозні руйнування, зокрема пошкодження отримали місцеві підприємства. Попри значні збитки, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених.

