Путін дійсно боїться: стало відомо про страшні проблеми диктатора через війну

Путін поступово втрачає лідерський вплив і авторитет серед власного суспільства

26 травня 2026, 16:20
Клименко Елена

Російські еліти дедалі частіше демонструють невдоволення війною, а позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна як лідера поступово слабшають і втрачають колишній авторитет у власному суспільстві. Таку оцінку в етері Slawa.TV на "Еспресо" висловив головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло.

За його словами, напруження всередині російської еліти існує з перших днів повномасштабного вторгнення і з часом лише посилюється. Він зазначив, що поряд із політичним невдоволенням у Росії зростає й атмосфера страху та внутрішніх конфліктів.

"Невдоволення російських еліт існує від першого дня війни. І ця ситуація, очевидно, погіршилася, але терор теж існує. Скільки бізнесменів, олігархів і військових випадало з будинків, із вікон у Росії. І є надія, що буде якийсь, можливо, палацовий бунт. Або допоможуть лідеру відпочити назавжди. Тобто є різні комбінації", — зауважив Нагайло. 

Він також звернув увагу на те, що всередині російської системи з’являються ознаки невпевненості щодо майбутнього, а сам Путін, за його словами, починає втрачати відчуття повного контролю над ситуацією. 

Окремо головний редактор Kyiv Post підкреслив, що поведінка російського керівництва дедалі більше свідчить про напруження та страх втрати влади.

"Це вже нагадує Берлін під обстрілами, але вже під українськими обстрілами. Можливо, Путін кричить на своїх, але наскільки серйозно це сприймають його найближчі прихильники? І це вже не та сила лідерства й авторитету у своєму суспільстві, які Путін мав ще на початку війни", — додав Нагайло. 

Таким чином, на думку журналіста, нинішній стан російської влади свідчить про поступове ослаблення вертикалі управління та зниження довіри навіть серед наближеного оточення Путіна.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Іван Тимочко в ефірі "Київ 24" заявив, що Росія наразі перебуває на межі своїх можливостей у здійсненні ракетних атак і не здатна вести їх у постійному, системному режимі. За його словами, нинішня інтенсивність ударів радше є спробою створити інформаційний ефект, ніж реальну демонстрацію довготривалої військової потужності.



