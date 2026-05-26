Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Путин действительно боится: стало известно о страшных проблемах диктатора из-за войны
Путин действительно боится: стало известно о страшных проблемах диктатора из-за войны

Путин постепенно теряет лидерское влияние и авторитет среди собственного общества

26 мая 2026, 16:20
Клименко Елена

Российские элиты все чаще демонстрируют недовольство войной, а позиции кремлевского диктатора Владимира Путина, как лидера, постепенно ослабевают и теряют прежний авторитет в собственном обществе. Такую оценку в эфире Slawa.TV на "Эспрессо" высказал главный редактор Kyiv Post Богдан Нагайло.

Путин действительно боится: стало известно о страшных проблемах диктатора из-за войны

Фото: из открытых источников

По его словам, напряжение внутри российской элиты существует с первых дней полномасштабного вторжения и со временем только усиливается. Он отметил, что наряду с политическим недовольством в России растет и атмосфера страха и конфликтов.

"Недовольство русских элит существует с первого дня войны. И эта ситуация, по всей видимости, ухудшилась, но террор тоже существует. Сколько бизнесменов, олигархов и военных выпадало из домов из окон в России. И есть надежда, что будет какой-нибудь, возможно, дворцовый бунт. Или помогут лидеру отдохнуть навсегда. То есть разные комбинации", — отметил Нагайло.

Он также обратил внимание на то, что внутри российской системы появляются признаки неуверенности в будущем, а сам Путин, по его словам, начинает терять чувство полного контроля над ситуацией.  

Отдельно главный редактор Kyiv Post подчеркнул, что поведение российского руководства все больше свидетельствует о напряжении и страхе потери власти.

Это уже напоминает Берлин под обстрелами, но уже под украинскими обстрелами. Может, Путин кричит на своих, но насколько серьезно это воспринимают его ближайшие поклонники? И это уже не та сила лидерства и авторитета в своем обществе, которые у Путина еще в начале войны", — добавил Нагайло.

Таким образом, по мнению журналиста, нынешнее состояние российских властей свидетельствует о постепенном ослаблении вертикали управления и снижении доверия даже среди приближенного окружения Путина.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев 24" заявил, что Россия сейчас находится на грани своих возможностей в осуществлении ракетных атак и не способна вести их в постоянном, системном режиме. По его словам, нынешняя интенсивность ударов, скорее, является попыткой создать информационный эффект, чем реальную демонстрацию долговременной военной мощи.



