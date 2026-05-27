Россия усилила террор: в одной из областей дроны и авиабомбы ударили по мирному населению, есть раненые

В ночь на 27 мая российские войска совершили масштабную атаку на Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказались сразу несколько общин в Никопольском и Синельниковском районах. оккупанты применили дроны-камикадзе, артиллерию и управляемые авиабомбы. Всего за ночь зафиксировали около двух десятков ударов по мирным населенным пунктам.

О последствиях обстрелов сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, больше всего пострадали Никополь, а также Красногригорьевская и Марганецкая общины. Из-за российских атак в некоторых районах возникли пожары, повреждения получили гражданские автомобили и другая инфраструктура.

В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Медики оказали помощь 17-летнему парню и 62-летнему мужчине — они будут лечиться амбулаторно. Еще один пострадавший, 58-летний мужчина, был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Не менее напряженной была ситуация и в Синельниковском районе. Российские войска атаковали Покровскую и Васильковскую общины. В результате ударов повреждены частный жилой дом и летняя кухня. Из-за взрывов пострадали трое местных жителей.

47-летнюю женщину доставили в больницу, ее состояние медики также оценивают как средней тяжести. Еще двум пострадавшим — 66-летней женщине и 67-летнему мужчине — оказали помощь на месте без дальнейшей госпитализации.

Той же ночью русская армия массированно атаковала и Чернигов. В городе зафиксировали серьезные разрушения, в том числе повреждения получили местные предприятия. Несмотря на значительный ущерб, по предварительной информации, обошлось без жертв и раненых.

