Росія погоджується на мир в Україні до березня: у Держдумі озвучили умову

Російська влада відкрито вимагає від Сполучених Штатів та Заходу погодитися з усіма умовами Кремля для завершення війни проти України. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), заступник голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Світлана Журова заявила 9 лютого, що проект мирної угоди може бути підготовлений вже до березня 2025 року – проте лише у випадку, якщо Україна та західні країни ухвалять російські вимоги.

За оцінкою аналітиків, заява Журова стала найбільш відвертим формулюванням позиції Кремля, яке раніше подавалося у більш завуальованому вигляді через висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Йдеться про повне ухвалення вимог Росії, висунутих ще у 2021–2022 роках, включаючи фактичну капітуляцію України та перегляд архітектури європейської безпеки.

ISW зазначає, що Москва не готова до будь-яких компромісів і відкине будь-яку мирну угоду, яка не повністю відповідатиме її ультиматумам. У Кремлі наполягають на зміні політичного курсу України, обмеженні її суверенітету та відмові Заходу від підтримки Києва.

При цьому російська влада намагається перекласти відповідальність за відсутність прогресу у мирних переговорах на Україну та європейські країни, а тепер – і на Сполучені Штати. Така риторика, на думку аналітиків, спрямована на формування образу Росії як сторони, нібито готової до миру, тоді як реальні умови Москви фактично виключають можливість справедливого та сталого врегулювання конфлікту.

Експерти підкреслюють, що подібні заяви свідчать про збереження Кремлем початкових цілей війни та відсутність ознак перегляду стратегії, незважаючи на затяжний характер бойових дій та зростання міжнародного тиску.

