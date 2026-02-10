logo

Россия соглашается на мир в Украине к марту: в Госдуме озвучили условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия соглашается на мир в Украине к марту: в Госдуме озвучили условие

Москва заявляет о готовности к соглашению уже к весне 2025 года, но лишь при выполнении всех ультиматумов Кремля

10 февраля 2026, 08:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские власти открыто требуют от Соединённых Штатов и Запада согласиться со всеми условиями Кремля для завершения войны против Украины. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова заявила 9 февраля, что проект мирного соглашения может быть подготовлен уже к марту 2025 года – однако только в случае, если Украина и западные страны примут российские требования.

Россия соглашается на мир в Украине к марту: в Госдуме озвучили условие

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, заявление Журовой стало наиболее откровенной формулировкой позиции Кремля, которая ранее подавалась в более завуалированном виде через высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова. Речь идёт о полном принятии требований России, выдвинутых ещё в 2021–2022 годах, включая фактическую капитуляцию Украины и пересмотр архитектуры европейской безопасности.

ISW отмечает, что Москва не готова к каким-либо компромиссам и отвергнет любое мирное соглашение, которое не будет полностью соответствовать её ультиматумам. В Кремле настаивают на изменении политического курса Украины, ограничении её суверенитета и отказе Запада от поддержки Киева.

При этом российские власти пытаются переложить ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах на Украину и европейские страны, а теперь — и на Соединённые Штаты. Такая риторика, по мнению аналитиков, направлена на формирование образа России как стороны, якобы готовой к миру, тогда как реальные условия Москвы фактически исключают возможность справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.

Эксперты подчёркивают, что подобные заявления свидетельствуют о сохранении Кремлём первоначальных целей войны и отсутствии признаков пересмотра стратегии, несмотря на затяжной характер боевых действий и растущее международное давление.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров обвинил США в срыве мира и выдвинул ультиматумы по Украине.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-9-2026/
