Росія погодилась на припинення вогню

Росія дала сигнал про готовність погодитися на тимчасове припинення вогню, однак висунула умову, яка може стати новою точкою напруження в переговорах. Йдеться про проведення всеукраїнського референдуму щодо можливих територіальних поступок, повідомляє Axios з посиланням на джерела, залучені до переговорного процесу.

Росія дає сигнали готовності до перемирʼя

За інформацією видання, більшість елементів потенційного мирного плану вже узгоджені або перебувають на фінальній стадії обговорення. Головною перешкодою залишається вимога Кремля щодо повного контролю над Донбасом, включно з територіями, які наразі не перебувають під російською окупацією.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що будь-які рішення, пов’язані зі зміною територіальної цілісності держави, можуть ухвалюватися виключно через всеукраїнський референдум. Саме ця позиція, за даними Axios, стала ключовою в нинішньому форматі переговорів.

Американський високопосадовець на умовах анонімності підтвердив: Росія, яка раніше категорично відкидала ідею припинення вогню до підписання остаточної мирної угоди, тепер визнає, що для проведення референдуму потрібне перемир’я. Водночас сторони не погодили тривалість такого режиму тиші.

Україна наполягає на 60-денному припиненні бойових дій, що дозволило б стабілізувати ситуацію з безпекою та підготувати голосування. Натомість Росія може вимагати значно коротшого періоду перемир’я, що створює ризик маніпуляцій і тиску в процесі ухвалення рішень.

Окремо джерела Axios повідомляють, що Сполучені Штати готові винести на розгляд Сенату гарантії безпеки для України. За своїм змістом вони можуть бути наближені до принципів статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону у разі агресії проти одного з членів Альянсу.

Таким чином, потенційне перемир’я розглядається не як кінець війни, а як інструмент для ухвалення надзвичайно чутливих політичних рішень, що матимуть довгострокові наслідки для України та всієї системи європейської безпеки.

