logo

BTC/USD

87424

ETH/USD

2925.01

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия согласилась на прекращение огня
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия согласилась на прекращение огня

Россия неожиданно согласилась на прекращение огня, но только при условии подготовки референдума по территориальным уступкам Украины

26 декабря 2025, 23:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Россия дала сигнал о готовности согласиться на временное прекращение огня, но выдвинула условие, которое может стать новой точкой напряжения в переговорах. Речь идет о проведении всеукраинского референдума по возможным территориальным уступкам, сообщает Axios со ссылкой на источники, вовлеченные в переговорный процесс.

Россия согласилась на прекращение огня

Россия дает сигналы готовности к перемирию

По информации издания, большинство элементов потенциального мирного плана уже согласованы или находятся на финальной стадии обсуждения. Главным препятствием остается требование Кремля о полном контроле над Донбассом, включая территории, которые пока не находятся под российской оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что любые решения, связанные с изменением территориальной целостности государства, могут приниматься исключительно через всеукраинский референдум. Именно эта позиция по данным Axios стала ключевой в нынешнем формате переговоров.

Американское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности подтвердило: Россия, ранее категорически отвергавшая идею прекращения огня до подписания окончательного мирного соглашения, теперь признает, что для проведения референдума нужно перемирие. В то же время, стороны не согласовали продолжительность такого режима тишины.

Украина настаивает на 60-дневном прекращении боевых действий, что позволило стабилизировать ситуацию с безопасностью и подготовить голосование. Россия может потребовать значительно более короткого периода перемирия, что создает риск манипуляций и давления в процессе принятия решений.

Отдельно источники Axios сообщают, что США готовы вынести на рассмотрение Сената гарантии безопасности для Украины. По своему содержанию они могут быть приближены к принципам статьи 5 Устава НАТО , предусматривающей коллективную оборону в случае агрессии против одного из членов Альянса.

Таким образом, потенциальное перемирие рассматривается не как конец войны, а как инструмент для принятия чрезвычайно чувствительных политических решений, которые будут иметь долгосрочные последствия для Украины и всей системы европейской безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России стремительно растут масштабы финансового мошенничества, и теперь это признают даже сами российские медиа. По их данным, всего за один год граждане РФ передали мошенникам около 400 миллиардов рублей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/12/26/zelensky-trump-meet-ukraine-peace-plan
Теги:

Новости

Все новости