Россия согласилась на прекращение огня

Россия дала сигнал о готовности согласиться на временное прекращение огня, но выдвинула условие, которое может стать новой точкой напряжения в переговорах. Речь идет о проведении всеукраинского референдума по возможным территориальным уступкам, сообщает Axios со ссылкой на источники, вовлеченные в переговорный процесс.

Россия дает сигналы готовности к перемирию

По информации издания, большинство элементов потенциального мирного плана уже согласованы или находятся на финальной стадии обсуждения. Главным препятствием остается требование Кремля о полном контроле над Донбассом, включая территории, которые пока не находятся под российской оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что любые решения, связанные с изменением территориальной целостности государства, могут приниматься исключительно через всеукраинский референдум. Именно эта позиция по данным Axios стала ключевой в нынешнем формате переговоров.

Американское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности подтвердило: Россия, ранее категорически отвергавшая идею прекращения огня до подписания окончательного мирного соглашения, теперь признает, что для проведения референдума нужно перемирие. В то же время, стороны не согласовали продолжительность такого режима тишины.

Украина настаивает на 60-дневном прекращении боевых действий, что позволило стабилизировать ситуацию с безопасностью и подготовить голосование. Россия может потребовать значительно более короткого периода перемирия, что создает риск манипуляций и давления в процессе принятия решений.

Отдельно источники Axios сообщают, что США готовы вынести на рассмотрение Сената гарантии безопасности для Украины. По своему содержанию они могут быть приближены к принципам статьи 5 Устава НАТО , предусматривающей коллективную оборону в случае агрессии против одного из членов Альянса.

Таким образом, потенциальное перемирие рассматривается не как конец войны, а как инструмент для принятия чрезвычайно чувствительных политических решений, которые будут иметь долгосрочные последствия для Украины и всей системы европейской безопасности.

