«Росія почала війну проти цивільних»: військові РФ почали казати правду

В анексованому Криму російський суд оштрафував двох військовослужбовців ВМФ РФ за публічні антивоєнні висловлювання.

Військові рф про війну в Україні

Йдеться про Владислава Руденко та Анатолія Мельника.

За даними російських ЗМІ, військові відкрито заявляли, що саме росія розпочала війну проти України, захопила Крим і веде обстріли цивільної інфраструктури, що призводить до загибелі мирного населення.

Суд визнав такі висловлювання "дискредитацією російської армії" та призначив кожному штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Подібні рішення ухвалюються на підставі російського законодавства, яке передбачає покарання за критику дій збройних сил РФ.

Експерти зазначають, що навіть поодинокі публічні заяви військових свідчать про наявність внутрішніх сумнівів та напруги в російській армії.

