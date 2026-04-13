Суспільство Війна з Росією «Росія почала війну проти цивільних»: військові РФ почали казати правду
«Росія почала війну проти цивільних»: військові РФ почали казати правду

У Криму російських військових оштрафували за антивоєнні заяви про агресію РФ проти України

13 квітня 2026, 22:05
Ткачова Марія

В анексованому Криму російський суд оштрафував двох військовослужбовців ВМФ РФ за публічні антивоєнні висловлювання.

Військові рф про війну в Україні

Йдеться про Владислава Руденко та Анатолія Мельника. 

За даними російських ЗМІ, військові відкрито заявляли, що саме росія розпочала війну проти України, захопила Крим і веде обстріли цивільної інфраструктури, що призводить до загибелі мирного населення.

Суд визнав такі висловлювання "дискредитацією російської армії" та призначив кожному штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Подібні рішення ухвалюються на підставі російського законодавства, яке передбачає покарання за критику дій збройних сил РФ.

Експерти зазначають, що навіть поодинокі публічні заяви військових свідчать про наявність внутрішніх сумнівів та напруги в російській армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські військові вперше за час повномасштабної війни змогли взяти ворожу позицію без участі піхоти — виключно за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, російські військові здалися в полон після застосування безпілотних і роботизованих систем, не вступаючи в прямий бій із українською піхотою. Президент також повідомив, що лише за останні три місяці українські наземні роботизовані комплекси виконали понад 22 тисячі бойових і допоміжних місій. Серед таких систем — "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор" та "Воля".
Під час відеопривітання працівників оборонно-промислового комплексу Зеленський також продемонстрував новітні зразки українського озброєння, зокрема безпілотники та ракети, серед яких "Фламінго". Окремо глава держави повідомив, що найближчим часом відбудуться переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи протиповітряної оборони.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
