«Россия начала войну против гражданских»: военные РФ начали говорить правду
commentss НОВОСТИ Все новости

«Россия начала войну против гражданских»: военные РФ начали говорить правду

В Крыму российские военные оштрафованы за антивоенные заявления об агрессии РФ против Украины

13 апреля 2026, 22:05
Ткачова Марія

В аннексированном Крыму российский суд оштрафовал двух военнослужащих ВМФ РФ за публичные антивоенные высказывания.

Военные России о войне в Украине

Речь идет о Владиславе Руденко и Анатолии Мельнике.

По данным российских СМИ, военные открыто заявляли, что именно Россия начала войну против Украины, захватила Крым и ведет обстрелы гражданской инфраструктуры, что приводит к гибели мирного населения.

Суд признал такие высказывания "дискредитацией русской армии" и назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подобные решения принимаются на основании российского законодательства, предусматривающего наказание за критику действий вооруженных сил РФ.

Эксперты отмечают, что даже единичные публичные заявления военных свидетельствуют о наличии внутренних сомнений и напряжений в российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные впервые за время полномасштабной войны смогли взять враждебную позицию без участия пехоты — исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российские военные сдались в плен после применения беспилотных и роботизированных систем, не вступая в прямое сражение с украинской пехотой. Президент также сообщил, что только за последние три месяца украинские наземные роботизированные комплексы выполнили более 22 тысяч боевых и вспомогательных миссий. Среди таких систем — "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор" и "Воля".
Во время видеопоздравления работников оборонно-промышленного комплекса Зеленский также продемонстрировал новейшие образцы украинского вооружения, в том числе беспилотники и ракеты, среди которых "Фламинго". Отдельно глава государства сообщил, что в ближайшее время состоятся переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
