«Россия начала войну против гражданских»: военные РФ начали говорить правду

В аннексированном Крыму российский суд оштрафовал двух военнослужащих ВМФ РФ за публичные антивоенные высказывания.

Военные России о войне в Украине

Речь идет о Владиславе Руденко и Анатолии Мельнике.

По данным российских СМИ, военные открыто заявляли, что именно Россия начала войну против Украины, захватила Крым и ведет обстрелы гражданской инфраструктуры, что приводит к гибели мирного населения.

Суд признал такие высказывания "дискредитацией русской армии" и назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подобные решения принимаются на основании российского законодательства, предусматривающего наказание за критику действий вооруженных сил РФ.

Эксперты отмечают, что даже единичные публичные заявления военных свидетельствуют о наличии внутренних сомнений и напряжений в российской армии.

