Росія почала масований удар по Україні: де зафіксовано масштабні руйнування

Російські війська вже понад добу ведуть інтенсивні атаки щодо об'єктів газової та енергетичної інфраструктури України. Під масований удар потрапили підприємства групи "Нафтогаз України" у Харківській та Полтавській областях.

Удари на об'єктах Нафтогазу. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у компанії, одночасно було атаковано кілька критично важливих об'єктів, які забезпечують роботу енергетичної системи країни. Внаслідок обстрілів зафіксовано серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький заявив, що персонал підприємств довелося терміново евакуювати через загрозу повторних ударів.

За його словами, фахівці поки що не можуть повноцінно оцінити масштаби руйнувань, оскільки ситуація на об'єктах залишається небезпечною. На місцях продовжують працювати екстрені служби та фахівці з ліквідації наслідків атак.

У компанії підкреслили, що нинішній удар став одним із наймасштабніших за останній час по газовій інфраструктурі України. Подібні атаки створюють додаткові ризики для стабільності енергетичної системи та підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Російська армія останніми місяцями регулярно посилює тиск саме на об'єкти енергетики та паливного сектора, намагаючись послабити українську економіку та створити проблеми із забезпеченням регіонів енергоресурсами.

Особливу тривогу викликає той факт, що удари продовжуються хвилями протягом тривалого часу, що ускладнює роботу рятувальників та ремонтних бригад. Через загрозу нових атак фахівці змушені діяти за умов постійної небезпеки.

У “Нафтогазі” поки що не уточнюють, наскільки серйозно атака вплине на видобуток та постачання газу, проте визнають: ситуація залишається вкрай складною, а наслідки можуть виявитися масштабними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі зростає паніка: розвідка Естонії заявила про наближення критичного моменту для Путіна.



