Россия начала массированный удар по Украины: где зафиксированы масштабные разрушения

Российские войска уже более суток ведут интенсивные атаки по объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Под массированный удар попали предприятия группы Нафтогаз Украины в Харьковской и Полтавской областях.

Удары по объектах Нафтогаза.

Как сообщили в компании, одновременно были атакованы несколько критически важных объектов, обеспечивающих работу энергетической системы страны. В результате обстрелов зафиксированы серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.

Председатель правления “Нафтогаза” Сергей Корецкий заявил, что персонал предприятий пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы повторных ударов.

По его словам, специалисты пока не могут полноценно оценить масштабы разрушений, поскольку ситуация на объектах остается опасной. На местах продолжают работать экстренные службы и специалисты по ликвидации последствий атак.

В компании подчеркнули, что нынешний удар стал одним из самых масштабных за последнее время по газовой инфраструктуре Украины. Подобные атаки создают дополнительные риски для стабильности энергетической системы и подготовки к будущему отопительному сезону.

Российская армия в последние месяцы регулярно усиливает давление именно на объекты энергетики и топливного сектора, пытаясь ослабить украинскую экономику и создать проблемы с обеспечением регионов энергоресурсами.

Особую тревогу вызывает тот факт, что удары продолжаются волнами в течение длительного времени, что осложняет работу спасателей и ремонтных бригад. Из-за угрозы новых атак специалисты вынуждены действовать в условиях постоянной опасности.

В “Нафтогазе” пока не уточняют, насколько серьезно атака повлияет на добычу и поставки газа, однако признают: ситуация остается крайне сложной, а последствия могут оказаться масштабными.

