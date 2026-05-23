logo

BTC/USD

75491

ETH/USD

2059.57

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия начала массированный удар по Украины: где зафиксированы масштабные разрушения
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия начала массированный удар по Украины: где зафиксированы масштабные разрушения

Под огнем оказались стратегические объекты в Харьковской и Полтавской областях - на местах вспыхнули крупные пожары

23 мая 2026, 17:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска уже более суток ведут интенсивные атаки по объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Под массированный удар попали предприятия группы Нафтогаз Украины в Харьковской и Полтавской областях.

Россия начала массированный удар по Украины: где зафиксированы масштабные разрушения

Удары по объектах Нафтогаза. Фото: из открытых источников

Как сообщили в компании, одновременно были атакованы несколько критически важных объектов, обеспечивающих работу энергетической системы страны. В результате обстрелов зафиксированы серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.

Председатель правления “Нафтогаза” Сергей Корецкий заявил, что персонал предприятий пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы повторных ударов.

По его словам, специалисты пока не могут полноценно оценить масштабы разрушений, поскольку ситуация на объектах остается опасной. На местах продолжают работать экстренные службы и специалисты по ликвидации последствий атак.

В компании подчеркнули, что нынешний удар стал одним из самых масштабных за последнее время по газовой инфраструктуре Украины. Подобные атаки создают дополнительные риски для стабильности энергетической системы и подготовки к будущему отопительному сезону.

Российская армия в последние месяцы регулярно усиливает давление именно на объекты энергетики и топливного сектора, пытаясь ослабить украинскую экономику и создать проблемы с обеспечением регионов энергоресурсами.

Особую тревогу вызывает тот факт, что удары продолжаются волнами в течение длительного времени, что осложняет работу спасателей и ремонтных бригад. Из-за угрозы новых атак специалисты вынуждены действовать в условиях постоянной опасности.

В “Нафтогазе” пока не уточняют, насколько серьезно атака повлияет на добычу и поставки газа, однако признают: ситуация остается крайне сложной, а последствия могут оказаться масштабными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле растет паника: разведка Эстонии заявила о приближении критического момента для Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.naftogaz.com/news/ponad-dobu-pid-udaramy-masovana-ataka-na-obyekty-naftohazu-na-kharkivshchyni-ta-poltavshchyni?fbclid=IwY2xjawR-iqNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIMFgwNDhZN1l3U1RJYUEyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkxpG2cx7LVMcAcutYtBlrUod4
Теги:

Новости

Все новости