Росія почала бити по українському Інтернету: що відбувається

Російські удари по київських дата-центрах все більше виглядають як окремий напрямок атак на критичну цифрову інфраструктуру. Через кілька днів під вогнем опинилися майданчики кількох провайдерів, а наслідки відчули не лише бізнес-клієнти, а й медіа та користувачі онлайн-сервісів. Чи справді Росія формує нову системну кампанію проти української цифрової інфраструктури? І, наскільки готові дата-центри та провайдери у серію повторних ударів, якщо атаки продовжаться? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Атака на українські дата-центри

Починаючи атаку на українські дата-центри, росіяни мають розуміти, що в цю гру можна грати вдвох

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній так прокоментував ситуацію:

"Зрозуміло, що росіяни намагаються вдарити по кількох напрямках, тому що Інтернет – це не лише, наприклад, робота IT-компаній в Україні, які приносять виручку до нашої країни. Це неможливість функціонувати економіці, це обмін даних для військових, і багато чого іншого. Але чи вийде це чи ні? Скоріш за все, не вийде".

Тарас Загородній говорить, що нещодавно у нього відбулася розмова із фахівцями, які кажуть, що досягти своєї мети Росії буде вкрай складно.

"Нагадаю, що Інтернет взагалі, як військова технологія, вироблена в США, якраз спочатку була придумана для того, щоб вона максимально була децентралізована. Нагадаю, що предтечею Інтернету є ARPANET (перша у світі комп'ютерна мережа з комутацією пакетів, яка стала прямим попередником сучасного Інтернету — ред.), це система, яка повинна. логіка така, щоб вона постійно працювала. Тому я не думаю, що росіянам вдасться реалізувати свої плани", — зазначив експерт.

Тим більше, наголошує співрозмовник порталу "Коментарі", у нас ринок досить стихійно розвивався, коли чиновники ще не знали, що таке Інтернет і не могли туди залізти, вони не розуміли, де можна спиляти гроші довгий час. І ринок у режимі такого дикого поля розвивався, тож він досить децентралізований.

"Другий момент слід визнати – якісь локальні труднощі можуть бути. Але загалом, наскільки я розумію, за словами людей, яким я довіряю, повністю покласти в Україні зв'язок росіянам зробити буде неможливо. А ось щодо Росії, це, до речі, велике питання. Тому що у них, навпаки, досить високий рівень централізації цих дата-центрів у зв'язку з логікою будівництва російської держави. Багато хто якраз зав'язаний на Москву і багато чого іншого. Тому я думаю, що росіяни, починаючи атаку на українські дата-центри, мають розуміти, що в цю гру можна грати удвох", – підсумував Тарас Загородній.

Нам потрібно розносити РФ зв'язок так само, як розносили генерацію

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, що з 23 по 27 вересня Росія била по київських дата-центрах майже щодня, і це вже не випадкові влучання поруч із ціллю. Це окремий список цілей.

"23 вересня постраждали вузли провайдерів "Павутина", UTELS і Crazy Network. 25-го – Датагруп і Cosmonova. 26-го знову Cosmonova, а провайдера "Коло.ТБ" зачепило втретє за місяць. Вчора вранці, за словами Зеленського, по дата-центру в Києві вдарили двічі. Після першого удару троє поранених, серед них двоє дітей. Наслідки видно не лише на роутері. З ефіру зникали "Ми – Україна+", Армія TV, "Новини.LIVE", на стримінгах пропадали "1+1", СТБ, "Ми – Україна", у Суспільного збоїли плеєри на сайті. Москва пояснює просто: Cosmonova нібито забезпечувала мобільний інтернет і Starlink для армії. Під таке пояснення підходить будь-який вузол звʼязку в країні. У цьому його зручність", – зазначив експерт.

Він зауважує, цікавіше подивитися, як ці удари пережили. Датагруп після влучання працює з резервних потужностей, дані клієнтів цілі. Cosmonova оголосила, що дата-центр більше не працюватиме, клієнти переїжджають на інші майданчики. Та сама зброя, той самий тип цілі, протилежний результат. Уся різниця в тому, чи було куди перемкнутися.

"Чи це початок системної кампанії, як колись проти енергетики, чи тижнева серія, поки не видно. Але енергетичний сценарій ми вже проходили: спершу окремі влучання, потім вони складаються в карту. Для нас висновок один. Звʼязок треба розносити так само, як розносили генерацію. Дата-центр без двійника в іншому місті сьогодні – ціль із гарантованим результатом", – прокоментував експерт.

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