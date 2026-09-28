Россия начала бить по украинскому Интернету: что происходит

Российские удары по киевским дата-центрам все больше смотрятся как отдельное направление атак на критическую цифровую инфраструктуру. Через несколько дней под огнем оказались площадки нескольких провайдеров, а последствия почувствовали не только бизнес-клиенты, но и медиа и пользователи онлайн-сервисов. Действительно ли Россия формирует новую системную кампанию против украинской цифровой инфраструктуры? И, насколько готовы дата-центры и провайдеры в серию повторных ударов, если атаки продолжатся? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Атака на украинские дата-центры

Начиная атаку на украинские дата-центры, россияне должны понимать, что в эту игру можно играть вдвоем

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:

"Понятно, что россияне пытаются ударить по нескольким направлениям, потому что Интернет – это же не только, например, работа IT-компаний в Украине, которые приносят выручку в нашу страну. Это невозможность функционировать экономике, это и обмен данных для военных, и много чего другого. Но получится это или нет? Скорее всего, не получится".

Тарас Загородний говорит, что недавно у него состоялся разговор со специалистами, которые говорят, что добиться своей цели России будет крайне сложно.

"Напомню, что Интернет вообще, как военная технология, произведенная в США, как раз изначально была придумана для того, чтобы она максимально была децентрализована. Напомню, что предтечей Интернета является ARPANET (первая в мире компьютерная сеть с коммутацией пакетов, которая стала прямым предшественником современного Интернета – ред.). Это система, которая должна работать даже при ядерном ударе и функционировать. Соответственно, сама логика такая, чтобы она постоянно работала. Поэтому я не думаю, что у россиян получится реализовать свои планы", — отметил эксперт.

Тем более, подчёркивает собеседник портала "Комментарии", у нас рынок достаточно стихийно развивался, когда чиновники еще не знали, что такое Интернет и не могли туда залезть, они не понимали, где можно "спилить" деньги долгое время. И рынок в режиме такого дикого поля развивался, поэтому он достаточно децентрализован.

"Второй момент нужно признать – какие-то локальные трудности могут быть. Но, в общем, насколько я понимаю, со слов людей, которым я доверяю, полностью положить в Украине связь россиянам сделать будет невозможно. А вот касаемо России, это, кстати, большой вопрос. Потому что у них, наоборот, достаточно высокий уровень централизации этих дата-центров в связи с самой логикой постройки российского государства. Многие как раз завязаны на Москву и на много чего другого. Поэтому я думаю, что россияне, начиная атаку на украинские дата-центры, должны понимать, что в эту игру можно играть вдвоем", – подытожил Тарас Загородний.

Нам нужно разносить РФ связь так же, как разносили генерацию

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что с 23 по 27 сентября Россия избивала по киевским дата-центрам почти каждый день, и это уже не случайные попадания рядом с целью. Это отдельный перечень целей.

"23 сентября пострадали узлы провайдеров "Паутина", UTELS и Crazy Network. 25-го – Датагруп и Cosmonova. 26-го снова Cosmonova, а провайдера "Коло.ТВ" задело третий раз за месяц. Вчера утром, по словам Зеленского, по дата-центру в Киеве ударили дважды. После первого удара трое раненых, среди них двое детей. Последствия видны не только на роутере. Из эфира исчезали "Мы — Украина+", Армия TV, "Новости.LIVE", на стримингах пропадали "1+1", СТБ, "Мы — Украина", у Общественного сбоили плееры на сайте. Москва объясняет просто: Cosmonova якобы снабжала мобильный интернет и Starlink для армии. Под такое пояснение подходит любой узел связи в стране. В этом его удобство", – отметил эксперт.

Он отмечает, интереснее посмотреть, как эти удары пережили. Датагрупп после попадания работает с резервных мощностей, данные клиентов цели. Cosmonova объявила, что дата-центр не будет больше работать, клиенты переезжают на другие площадки. То же оружие, тот же тип цели, противоположный результат. Вся разница в том, было ли куда переключиться.

"Это начало системной кампании, как когда-то против энергетики, или недельная серия, пока не видно. Но энергетический сценарий мы уже проходили: сначала отдельные попадания, потом они складываются в карту. Для нас вывод один. Связь следует разносить так же, как разносили генерацию. Дата-центр без двойника в другом городе сегодня – цель с гарантированным результатом", – прокомментировал эксперт.

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