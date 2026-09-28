Украинские дальнобойные удары по российской инфраструктуре могут изменить сценарий этой зимой не только для Украины. Бывший снайпер морской пехоты США и доброволец Интернационального легиона Мэтью Сэмпсон считает вполне реальным, что перебои с электроэнергией могут возникнуть и в Москве.

Отключение света в РФ

В интервью 24 Канала его спросили, возможны ли отключения света в российской столице этой зимой. Военный ответил утвердительно.

По словам Сэмпсона, Украина стала эффективнее наносить удары по объектам российской инфраструктуры, которые могут иметь военное значение. Именно поэтому, по его мнению, Москва может столкнуться с постепенными отключениями электроэнергии.

Он сравнил возможное развитие событий с ситуацией, которую Киев и другие украинские города переживают уже не первый год из-за российских атак на энергосистему.

Отдельно доброволец отметил символическое значение возможных перебоев в Москве. По его мнению, это могло бы продемонстрировать миру уязвимость российской столицы и проблемы защиты ее воздушного пространства.

В то же время Сэмпсон признал, что последствия таких ударов, прежде всего, ощутит обычное население России. По его словам, многие граждане РФ не имеют полного представления о ходе войны.

Он также предположил, что ужесточение давления на российскую инфраструктуру может повлиять на дальнейшее течение войны. В то же время утверждения о возможных будущих отключениях в Москве остаются прогнозом, а не уже случившимся фактом.

Также издание "Комментарии" сообщало — "Единая Россия" сохраняет доминирующее положение в Государственной думе после выборов депутатов IX созыва. По предварительным данным, партия получает конституционное большинство в нижней палате российского парламента. Ранее Дмитрий Медведев заявлял о возможных 349 мандатах для партии.



