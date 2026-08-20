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Росія почала бити по пунктах пропуску з Молдовою: деталі

Масована нічна атака РФ зачепила одразу кілька регіонів України: є загиблі, десятки поранених і пошкоджена критична та цивільна інфраструктура

20 серпня 2026, 10:17
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Кравцев Сергей

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши дрони та ракети різних типів. Однією з цілей ворога став пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія почала бити по пунктах пропуску з Молдовою: деталі

Пункт пропуску з Молдовою. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Удар по прикордонному об’єкту став частиною масштабної нічної атаки, яка охопила одразу кілька регіонів країни.

Особливо потужного удару зазнали Київ і Київська область. Російські війська комбінували балістичні та крилаті ракети з ударними дронами, намагаючись завдати максимальної шкоди цивільним об’єктам. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де були зруйновані верхні поверхи. Під удар також потрапили дитяча лікарня та школа.

Станом на час оприлюднення інформації відомо про 12 загиблих у Києві. Ще одна людина загинула в Київській області. Кількість постраждалих сягнула близько 40 осіб.

Під атакою опинилася й Чернігівська область, де російські війська завдали удару по газовій інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що Москва продовжує нарощувати ракетний потенціал і робити ставку на ескалацію, тоді як міжнародна реакція на такі удари, за його словами, не завжди є достатньо жорсткою.

Президент підкреслив, що Україні критично необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, кожна додаткова ракета ППО означає врятовані життя, а без надійного захисту від балістики Росія не матиме достатніх стимулів серйозно говорити про мир.

Також видання "Коментарі" повідомляло – удар РФ по Києву став серйозним сигналом: Зеленський шокував претензією до світу.




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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20452
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