Россия начала бить по пунктам пропуска с Молдовой: детали

В ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Украину, применив дроны и ракеты разных типов. Одной из целей неприятеля стал пункт пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пункт пропуска с Молдовой. Фото: из открытых источников

По его словам, российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесщины. Удар по приграничному объекту стал частью масштабной ночной атаки, охватившей сразу несколько регионов страны.

Особенно мощный удар получили Киев и Киевская область. Российские войска комбинировали баллистические и крылатые ракеты с ударными дронами, пытаясь нанести максимальный ущерб гражданским объектам. В столице повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка, где были разрушены верхние этажи. Под удар попали детская больница и школа.

По состоянию на обнародование информации известно о 12 погибших в Киеве. Еще один человек погиб в Киевской области. Число пострадавших достигло около 40 человек.

Под атакой оказалась и Черниговская область, где российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что Москва продолжает наращивать ракетный потенциал и делать ставку на эскалацию, тогда как международная реакция на такие удары, по его словам, не всегда достаточно жесткая.

Президент подчеркнул, что Украине критически необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, в том числе ракеты-перехватчики для систем Patriot. По его словам, каждая дополнительная ракета ПВО означает спасенные жизни, а без надежной защиты от баллистики у России не будет достаточных стимулов серьезно говорить о мире.

Также издание "Комментарии" сообщало — удар РФ по Киеву стал серьезным сигналом: Зеленский шокировал претензией к миру.



