Росія планує влаштувати провокацію у «відповідь» Україні

Росіяни ймовірно готують в окупованій Попасній на Луганщині велику провокацію, щоб створити інформаційну "відповідь" на власні злочини в Бучі. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела.

"Мета — звезти багато іноземних журналістів (ймовірно, псевдо-журналістів) та блогерів, які зараз перебувають у Москві на медіа-форумі "Діалог про фейки 3.0" під егідою ЮНЕСКО. Потім їх планують привезти в Попасну та показати штучно підготовлені фейкові місця масових поховань цивільних, нібито загиблих "від прицільних ударів ЗСУ".

Від сьогодні розпочинається серія інформаційних вкидів у російські "ЗМІ" з метою підготовки та організації "прес-туру" на вихідних. Наші джерела наголошують на активній підготовці фальсифікацій на місці", – зазначає Андрющенко.

Він наголошує, що розголос не збереже від провокації повністю, проте щонайменше знизить її успішність і ускладнить реалізацію плану.

