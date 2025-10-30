Россияне предположительно готовят в оккупированной Попасной в Луганской области большую провокацию, чтобы создать информационный "ответ" на собственные преступления в Буче. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники.

Россия планирует устроить провокацию в «ответ» Украине

"Цель — свезти многих иностранных журналистов (вероятно, псевдожурналистов) и блогеров, которые сейчас находятся в Москве на медиа-форуме "Диалог о фейках 3.0" под эгидой ЮНЕСКО. Затем их планируют привезти в Попасную и показать искусственно подготовленные фейковые места массовых захоронений гражданских, якобы погибших "от прицельных ударов ВСУ".

С сегодняшнего дня начинается серия информационных вбросов в российские "СМИ" с целью подготовки и организации "пресс-тура" на выходных. Наши источники подчеркивают активную подготовку фальсификаций на месте", – отмечает Андрющенко.

Он отмечает, что огласка не сохранит от провокации полностью, однако, по меньшей мере, снизит ее успешность и усложнит реализацию плана.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Россия

"МИД РФ неожиданно вышел с заявлением относительно ЗАЭС. Она молниеносно разошлась по всем топ-СМИ России. Суть – якобы Украину наконец-то заставили / уговорили / договорились о гарантиях безопасности во время ремонта ЗАЭС. Почему это странно? Потому что еще в пятницу, 17 октября, начались ремонтные работы по результатам переговоров Украина — РФ — МАГАТЭ, о которых (что особенно странно) у нас до сих пор почти не упоминается. И вот теперь внезапное заявление россиян", – пишет Андрющенко. По его словам, обычно такие "информационные вбросы" означают подготовку к провокациям.