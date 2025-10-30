logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия планирует устроить провокацию в «ответ» Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует устроить провокацию в «ответ» Украине

В Попасной россияне планируют устроить провокацию

30 октября 2025, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россияне предположительно готовят в оккупированной Попасной в Луганской области большую провокацию, чтобы создать информационный "ответ" на собственные преступления в Буче. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники.

Россия планирует устроить провокацию в «ответ» Украине

Россия планирует устроить провокацию в «ответ» Украине

"Цель — свезти многих иностранных журналистов (вероятно, псевдожурналистов) и блогеров, которые сейчас находятся в Москве на медиа-форуме "Диалог о фейках 3.0" под эгидой ЮНЕСКО. Затем их планируют привезти в Попасную и показать искусственно подготовленные фейковые места массовых захоронений гражданских, якобы погибших "от прицельных ударов ВСУ".

С сегодняшнего дня начинается серия информационных вбросов в российские "СМИ" с целью подготовки и организации "пресс-тура" на выходных. Наши источники подчеркивают активную подготовку фальсификаций на месте", – отмечает Андрющенко.

Он отмечает, что огласка не сохранит от провокации полностью, однако, по меньшей мере, снизит ее успешность и усложнит реализацию плана.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Россия

"МИД РФ неожиданно вышел с заявлением относительно ЗАЭС. Она молниеносно разошлась по всем топ-СМИ России. Суть – якобы Украину наконец-то заставили / уговорили / договорились о гарантиях безопасности во время ремонта ЗАЭС. Почему это странно? Потому что еще в пятницу, 17 октября, начались ремонтные работы по результатам переговоров Украина — РФ — МАГАТЭ, о которых (что особенно странно) у нас до сих пор почти не упоминается. И вот теперь внезапное заявление россиян", – пишет Андрющенко. По его словам, обычно такие "информационные вбросы" означают подготовку к провокациям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости